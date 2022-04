Alexis Werl rejoint Eversheds Sutherland en qualité d’associé et relance la pratique droit pénal des affaires et investigations à Paris Confortant sa dynamique de croissance et son attractivité depuis ces derniers mois, le cabinet Eversheds Sutherland accueille aujourd’hui Alexis Werl, associé en droit pénal des affaires et investigations ainsi que Jonathan Trèves, counsel, au sein du département Contentieux et Arbitrage.

Le cabinet conforte ainsi l’ancrage de sa pratique contentieuse, activité phare d’Eversheds Sutherland, en France comme à l’international.



Alexis Werl sera en charge de la pratique droit pénal des affaires, enquêtes internes et compliance au sein du département Contentieux et Arbitrage. Avec Jonathan Trèves, il intègre ainsi un groupe constitué d’une vingtaine d’avocats, dont quatre associés en arbitrage et deux en contentieux des affaires et pénal, qui a vocation à continuer de se développer dans un proche avenir.



Alexis et Jonathan interviennent dans tous les domaines du droit pénal des affaires, en défense, mais également dans le cadre d’enquêtes multijuridictionnelles, ainsi qu’en matière de prévention des risques et de compliance anticorruption.



Ils assistent une clientèle composée de groupes français et internationaux, de fonds d’investissement, de dirigeants et de personnalités publiques, dans des secteurs d’activité variés (banque, finance, énergie, industrie, cosmétiques, tech).



Dans un contexte de globalisation croissante des problématiques pénales, notamment du fait de la multiplication des lois à portée extraterritoriale et de la coopération accrue des autorités de poursuite, l’étendue du réseau international d’Eversheds Sutherland, avec 74 bureaux dans 35 pays, ainsi que la qualité et la force de frappe de sa pratique Corporate Crime and Investigation, constituent des atouts majeurs pour apporter une réponse coordonnée et efficace aux clients du cabinet.



Dans cette perspective, Alexis et Jonathan comptent développer un maximum de synergies, tant à l’international, avec le réseau Eversheds Sutherland, qu’en France, avec les autres pratiques du bureau de Paris, notamment les équipes IP/IT, droit social, project finance, fiscal, concurrence.



Alexis poursuivra, en outre, sa pratique en contentieux judiciaire haut de bilan (conflits d’actionnaires, révocation de dirigeants, litiges post-acquisition), qui constitue, selon lui, un complément indispensable à son activité principale en droit pénal des affaires.



« Nous sommes heureux de rejoindre un cabinet dynamique, reconnu pour la force et l’étendue de son réseau international, ainsi que pour la qualité de sa pratique contentieuse, au cœur de son identité, de sa culture et de sa stratégie. J’entends contribuer à développer une véritable task force en droit pénal des affaires, enquêtes et compliance, visible aussi bien sur le marché français qu’à l’international. A titre plus personnel, je me réjouis également de travailler avec des confrères de talent, dont j’ai déjà pu apprécier, pour certains d’entre eux, les grandes qualités professionnelles et humaines », déclare Alexis Werl, associé.



« Nous sommes ravis d’accueillir Alexis dont le parcours international et l’esprit d’équipe répondent parfaitement aux exigences qu’impose la forte tension du marché à venir dans le domaine du contentieux pénal des affaires, notamment en matière d’enquêtes cross border. Nul doute qu’il s’intègrera avec succès au sein de nos équipes internationales et parisiennes. » ajoute Remi Kleiman Senior Office Partner du bureau Eversheds Sutherland à Paris.



« Nous avons hâte de commencer à travailler avec Alexis dont le savoir-faire transfrontalier nous permettra de proposer une offre globale et intégrée en droit pénal des Affaires à l’échelle internationale du cabinet » Indique Zia Ullah, Head of Corporate Crime and Investigations.



A propos d’Alexis Werl

Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC (Grande Ecole), titulaire d’une maîtrise en droit des affaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas et d’un LL.M. de l’Université de Columbia (Harlan Fiske Stone scholar), avocat aux barreaux de Paris et de New York, ancien Secrétaire de la Conférence, Alexis Werl exerce depuis 20 ans en droit pénal des affaires et en contentieux.

Alexis a commencé sa carrière au sein des départements contentieux des cabinets américains Skadden, à New York et à Paris, puis Weil Gothshal, auprès du bâtonnier Francis Teitgen, avec qui il a ensuite fondé, en 2011, le cabinet Teitgen Werl Avocats, structure de niche dédiée au droit pénal des affaires. En 2016 il rejoint le cabinet McDermott Will & Emery en qualité d’associé pour y fonder le département contentieux des affaires et droit pénal. Il est, depuis janvier 2021, membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris.

En complément de sa pratique historique en défense pénale, Alexis a développé une expertise de pointe en enquêtes internes et conformité. Il est donc en mesure d’assister ses clients en amont, dans la mise en place de programme de prévention du risque pénal (formation, cartographie des risques), et en aval, dans le cadre de procédures pénales et d’enquêtes internes.

Enfin, en parallèle de son activité dominante en droit pénal, Alexis dispose d’une expérience reconnue en contentieux de haut de bilan (conflits entre actionnaires, révocation de dirigeants, litiges post-acquisition, etc.)



A propos de Jonathan Trèves

Titulaire d’un Magistère de Juriste d’Affaires Droit et Fiscalité / DJCE de l’Université Paris II Panthéon-Assas, Jonathan Trèves poursuit ensuite son cursus avec un Master II en Affaires Internationales à Sciences Po Paris, puis un LL.M en Droit financier de la Law School de Georgetown (Washington, USA). Avocat au barreau de Paris et de New York depuis 2012 et classé dans la catégorie One to Watch de Best Lawyer, Jonathan a également été secrétaire de la Conférence des Avocats du Barreau de Paris en 2019.

Jonathan Trèves commence sa carrière en qualité de collaborateur au sein du département Contentieux et pénal des Affaires de Bredin Prat de 2012 à 2015. Il exerce ensuite en individuel pendant une année et demie avant de rejoindre Alexis Werl chez McDermott Will & Emery en 2016 pour créer et développer le département pénal des Affaires, sa formation lui permettant d’intervenir sur un large prisme de contentieux. Fort de ses 10 ans d’expérience, Jonathan rejoint aujourd’hui Eversheds Sutherland avec Alexis Werl pour relancer la pratique droit pénal des affaires et investigations au bureau de Paris au sein du département Contentieux et Arbitrage. Il intervient dans toutes les problématiques liées au Contentieux du droit pénal des Affaires et en Compliance. Il intervient principalement auprès d’une clientèle d’entreprises françaises et étrangères issues notamment du secteur bancaire, immobilier, industriel et des fonds d’investissement. Il accompagne également des personnalités du monde politique et des dirigeants confrontés à des problématiques en droit pénales des affaires.



A propos d’Eversheds Sutherland :

Avec plus de 5.000 personnes dans le monde, Eversheds Sutherland dispose de 74 bureaux dans 35 juridictions. Sa présence internationale alliée à sa connaissance des marchés locaux fait d’Eversheds Sutherland un acteur majeur du droit des affaires au niveau mondial. Présent à Paris depuis 1984, Eversheds Sutherland France compte une centaine de professionnels du droit proposant une gamme complète de services aux entreprises privées et publiques ainsi qu’aux institutions financières, et couvrant tous les aspects du droit des affaires.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > State Street Bank International nomme Christophe Baurand au poste de directeur général de sa succursale en France Lynceus Partners annonce l’arrivée de Melchior de Villeneuve en tant que Responsable du Développement Mistertemp’ lance la première agence de recrutement du métavers