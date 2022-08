Alexander Studhalter : tendances de la Proptech 2022-2025 Entrepreneur et Financier Alexander Studhalter partage son expertise sur le secteur immobilier et les nouvelles technologies, la Proptech !

Alexander Studhalter présente les tendances de la Proptech pour 2022-2025



Le secteur immobilier a connu de véritables bouleversements ces dernières années, accélérés par la pandémie et les nouvelles technologies. Dans ce contexte, nombreux sont les professionnels de l’immobilier à rechercher des solutions pour s’adapter aux attentes de leurs clients et aux réalités du marché. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’essor de la Proptech ; une tendance qui modifie en profondeur le monde de l’immobilier dans son ensemble.



La Proptech, qu’est-ce que c’est ?



Le terme Proptech vient de la contraction des mots anglais Property (bien immobilier) et Technology (technologie). Le phénomène de la Proptech, souvent comparé à la Fintech pour le monde de la finance, a pour vocation de repenser l’intégralité de la chaîne de valeur immobilière au moyen des nouvelles technologies. En 2019, avant la pandémie, la France recensait déjà plus de 500 start-ups de l’immobilier, de la construction et de la ville intelligente (selon une



Voici un aperçu des grandes tendances pour 2022-2025.



1. Une demande croissante pour les visites virtuelles de maisons



L’un des domaines qui a le plus évolué ces dernières années est celui de la recherche d’appartements et de maisons en ligne. De nombreux sites internet ont vu le jour, et avec eux, entraîné des modifications profondes des comportements des consommateurs. Pour aller plus loin, de plus en plus de professionnels de l’immobilier s’adaptent aujourd’hui pour proposer des visites virtuelles des biens immobiliers. Grâce à des technologies telles que la modélisation 3D, la vidéo par drone ou le home-staging virtuel, les clients peuvent désormais visiter un bien depuis le confort de chez eux, et ainsi décider de poursuivre par une visite réelle.



Pour les agents immobiliers, ces technologies, si elles représentent un investissement conséquent, offrent aussi un gain de temps et d’argent considérable. Les clients sont à même d’effectuer seuls ce qui aurait requis une visite physique auparavant. Leurs besoins sont ainsi mieux cernés, les décisions en matière d’immobilier plus ciblées, et l’ensemble du processus, plus efficace.



2. La signature électronique : une nouvelle norme



La signature électronique est un système qui a impacté de nombreux secteurs ; du monde du travail à l’immobilier, en passant par la plupart des accords B2B. Dans le domaine de l’immobilier en particulier, cette tendance tend à prendre de l’ampleur. Le notariat virtuel, c’est-à-dire la dématérialisation d’une partie des processus d’achat ou de location d’un bien immobilier est une pratique désormais courante.



Par ailleurs, de nombreux acteurs de l'immobilier, optent aussi pour des



3. La gestion des biens locatifs et l'automatisation en plein essor



Un autre pan du secteur de l’immobilier qui a connu des évolutions majeures est celui de la gestion des biens locatifs - qu’ils soient résidentiels de long-terme ou de loisir à court-terme. En premier lieu, on a constaté une modification des comportements de location avec des plateformes comme Airbnb, mais aussi l’avènement de nombreux outils technologiques pour accompagner les professionnels comme les particuliers : sites de location spécialisés, conciergeries, plateformes de gestion locative. Leur objectif ? Combler les lacunes technologiques et renforcer l’efficacité et les bénéfices de la gestion locative grâce à des outils d’automatisation de certaines tâches ou de gestion des clients.



4. L’habitat intelligent gagne du terrain



L’habitat intelligent de l’anglais smart home regroupe un ensemble de dispositifs visant à améliorer l’efficacité énergétique de la maison mais aussi sa sécurité et son confort. Ces préoccupations touchent de plus en plus d’acheteurs immobiliers, notamment la génération Z qui accède à la propriété. L’habitat intelligent séduit de plus en plus d'acheteurs soucieux de leur consommation énergétique. Par rapport à l’habitat traditionnel, ces nouvelles maisons sont conçues ou équipées avec des dispositifs de domotique intelligents et connectés ; une tendance en plein essor qui s’inscrit dans la mouvance plus globale de



5. La tendance du iBuying



Le secteur de l’immobilier a aussi été témoin de l’apparition des iBuyers. Ce mode de vente inédit est arrivé en



Malgré des acheteurs et des vendeurs encore sceptiques, et qui totalisent aujourd’hui moins de 1 % des ventes totales dans le secteur aux États-Unis, cette tendance a le potentiel de donner naissance à un modèle mixte qui finisse par adopter les codes de flexibilité et de rapidité du iBuying tout en se démocratisant au plus grand nombre.



6. Alexander Studhalter offre une piste de réflexion pour l’avenir



Post-pandémie, le secteur est en pleine mutation et doit intégrer de nombreuses variables qui conduisent à repenser l’immobilier dans son ensemble. Qu’il s’agisse des évolutions de la domotique, des nouvelles technologies au service des acheteurs et des agents immobiliers ou des mutations plus profondes dans les comportements d’achat des consommateurs. Studhalter affirme que le secteur apporte son lot d’incertitudes mais aussi d’opportunités, que ce soit pour les investisseurs, les particuliers ou les professionnels de l’immobilier.

Le secteur immobilier a connu de véritables bouleversements ces dernières années, accélérés par la pandémie et les nouvelles technologies. Dans ce contexte, nombreux sont les professionnels de l’immobilier à rechercher des solutions pour s’adapter aux attentes de leurs clients et aux réalités du marché. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’essor de la Proptech ; une tendance qui modifie en profondeur le monde de l’immobilier dans son ensemble. Alexander Studhalter, expert en immobilier depuis plus de 30 ans, partage ses tendances de la Proptech pour le futur. Voilà son analyse d’un secteur en pleine mutation.Le terme Proptech vient de la contraction des mots anglais Property (bien immobilier) et Technology (technologie). Le phénomène de la Proptech, souvent comparé à la Fintech pour le monde de la finance, a pour vocation de repenser l’intégralité de la chaîne de valeur immobilière au moyen des nouvelles technologies. En 2019, avant la pandémie, la France recensait déjà plus de 500 start-ups de l’immobilier, de la construction et de la ville intelligente (selon une étude du cabinet Unissu , démontrant alors les prémices d’un secteur en mutation. À quoi servent aujourd’hui les nouvelles technologies pour soutenir la transformation de l’immobilier et de la construction ?Voici un aperçu des grandes tendances pour 2022-2025.L’un des domaines qui a le plus évolué ces dernières années est celui de la recherche d’appartements et de maisons en ligne. De nombreux sites internet ont vu le jour, et avec eux, entraîné des modifications profondes des comportements des consommateurs. Pour aller plus loin, de plus en plus de professionnels de l’immobilier s’adaptent aujourd’hui pour proposer des visites virtuelles des biens immobiliers. Grâce à des technologies telles que la modélisation 3D, la vidéo par drone ou le home-staging virtuel, les clients peuvent désormais visiter un bien depuis le confort de chez eux, et ainsi décider de poursuivre par une visite réelle.Pour les agents immobiliers, ces technologies, si elles représentent un investissement conséquent, offrent aussi un gain de temps et d’argent considérable. Les clients sont à même d’effectuer seuls ce qui aurait requis une visite physique auparavant. Leurs besoins sont ainsi mieux cernés, les décisions en matière d’immobilier plus ciblées, et l’ensemble du processus, plus efficace.La signature électronique est un système qui a impacté de nombreux secteurs ; du monde du travail à l’immobilier, en passant par la plupart des accords B2B. Dans le domaine de l’immobilier en particulier, cette tendance tend à prendre de l’ampleur. Le notariat virtuel, c’est-à-dire la dématérialisation d’une partie des processus d’achat ou de location d’un bien immobilier est une pratique désormais courante.Par ailleurs, de nombreux acteurs de l'immobilier, optent aussi pour des contrats intelligents ; des programmes stockés sur la blockchain qui s'exécutent lorsque des conditions prédéterminées sont remplies. Ils sont généralement utilisés pour automatiser l'exécution d'un accord, sans intermédiaire, rapidement et avec un niveau de sécurité inégalé puisqu’ils sont infalsifiables.Un autre pan du secteur de l’immobilier qui a connu des évolutions majeures est celui de la gestion des biens locatifs - qu’ils soient résidentiels de long-terme ou de loisir à court-terme. En premier lieu, on a constaté une modification des comportements de location avec des plateformes comme Airbnb, mais aussi l’avènement de nombreux outils technologiques pour accompagner les professionnels comme les particuliers : sites de location spécialisés, conciergeries, plateformes de gestion locative. Leur objectif ? Combler les lacunes technologiques et renforcer l’efficacité et les bénéfices de la gestion locative grâce à des outils d’automatisation de certaines tâches ou de gestion des clients.L’habitat intelligent de l’anglais smart home regroupe un ensemble de dispositifs visant à améliorer l’efficacité énergétique de la maison mais aussi sa sécurité et son confort. Ces préoccupations touchent de plus en plus d’acheteurs immobiliers, notamment la génération Z qui accède à la propriété. L’habitat intelligent séduit de plus en plus d'acheteurs soucieux de leur consommation énergétique. Par rapport à l’habitat traditionnel, ces nouvelles maisons sont conçues ou équipées avec des dispositifs de domotique intelligents et connectés ; une tendance en plein essor qui s’inscrit dans la mouvance plus globale de l'immobilier vert Le secteur de l’immobilier a aussi été témoin de l’apparition des iBuyers. Ce mode de vente inédit est arrivé en France en 2018 après son apparition aux États-Unis. Son principe ? Un particulier met son logement en vente sur une plateforme d’immobilier et des acheteurs peuvent proposer des offres d’achat sécurisées, sans intermédiaire. En limitant le nombre de parties prenantes, le prix de vente est donc calculé au plus juste pour l'acheteur comme pour le vendeur. Par ailleurs, vendre son bien à des iBuyers permet aux propriétaires pressés de vendre plus vite, et de réduire le délai d’une vente immobilière (entre 4 et 6 mois en France) à quelques jours seulement.Malgré des acheteurs et des vendeurs encore sceptiques, et qui totalisent aujourd’hui moins de 1 % des ventes totales dans le secteur aux États-Unis, cette tendance a le potentiel de donner naissance à un modèle mixte qui finisse par adopter les codes de flexibilité et de rapidité du iBuying tout en se démocratisant au plus grand nombre.Post-pandémie, le secteur est en pleine mutation et doit intégrer de nombreuses variables qui conduisent à repenser l’immobilier dans son ensemble. Qu’il s’agisse des évolutions de la domotique, des nouvelles technologies au service des acheteurs et des agents immobiliers ou des mutations plus profondes dans les comportements d’achat des consommateurs. Studhalter affirme que le secteur apporte son lot d’incertitudes mais aussi d’opportunités, que ce soit pour les investisseurs, les particuliers ou les professionnels de l’immobilier.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Avantages et inconvénients de l'utilisation de robots Forex Investir dans les cryptos de Métavers Découvrir 4 logiciels de trading automatiques de bitcoin et de crypto-monnaies