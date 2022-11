Alexander Studhalter : Private Equity pour petits budgets Alexander Studhalter, l’expert dans le domaine de Private Equity partage son point de vue sur les méthodes peu coûteuses pour investir en Capital-Investissement.

Alexander Studhalter sur les méthodes peu coûteuses pour investir en Capital-Investissement (Private Equity)



Dans ce guide de la semaine, Alexander Studhalter vous accompagne pour faire comprendre et pour adapter les stratégies des investisseurs accrédités.

Un investisseur dit "accrédité" est un individu ou encore une entreprise qui peut avoir un accès direct à des titres ou des formes d'investissements qui ne sont pas enregistrés auprès de la SEC (Commission de Sécurité et d'Échanges aux Etats-Unis). Ainsi, il est important de comprendre comment l'investissement en Capital-Investissement (ou Private Equity- PE) fonctionne

Lisez la suite pour avoir une base solide, conseille Studhalter. La base vous permet de poursuivre cette stratégie, si cette dernière est adéquate à vos attentes et à vos profils de risque et d’investissement.



Qui doit considérer le Capital-Investissement privé ?



Si vous êtes un investisseur non accrédité, alors sachez que la Commission de Sécurité et d'Échanges vous permet d’obtenir plus de moyens pour investir, et participer à des investissements. Ces investisseurs non accrédités peuvent participer ‘parfois de manière limitée’ dans des investissements de type privé et sans aucun danger légal.



Voici les profils aptes à le faire :



1. Les investisseurs privés

De manière générale, vous êtes considéré comme un investisseur privé si vous n’êtes pas dans la catégorie suivante qui est la catégorie des investisseurs accrédités. Nous nous expliquons.

La Commission SEC possède un jeu de règles qui permet aux investisseurs appelés “non accrédités” de participer à des tours d’investissements et à des opportunités similaires. Un exemple concret, est la règle dite D Rule 506 que nous allons présenter plus tard dans ce guide. Avec cette règle, il suffit d’avoir un lien avec l’entreprise offrant l’investissement en plus d’avoir un rôle financier, ou une expérience permettant de qualifier l’opportunité.

Ainsi, les investisseurs privés ou “non accrédités” peuvent participer à l’investissement à condition qu’ils soient prêts à s’exposer à un niveau de risque élevé. Et donc, perdre une partie ou la totalité du capital proposé à l’entreprise.



2. Les investisseurs accrédités

Quand vous êtes un investisseur accrédité, vous pouvez investir dans des titres qui peuvent ne pas être disponibles à des personnes ou des sociétés dites “non accréditées”. La réglementation en place permet donc de profiter de ces investissements à condition que ces derniers soient validés par la SEC et les directives de la SEC. Les investisseurs qui ont accès à ces types d’actifs sont souvent considérés comme des Traders de marchés accrédités.

Les actifs non enregistrés comme étant sûrs par la SEC et ses directives, présentent donc un risque plus élevé. Les autorités financières de plusieurs pays peuvent donc vérifier les transactions en lien avec ces titres ou ces actifs. Ainsi, il est important pour les autorités financières de s’assurer que les investisseurs accrédités participant à ces opérations. A la fois, continue



Avez-vous besoin d’être riche ou d’avoir un grand capital pour investir dans le Capital-Investissement (Private Equity) ?



Le Capital-Investissement n'est-il accessible qu'aux investisseurs accrédités ?



Selon le site gouvernemental américain spécialisé dans l’investissement, en plus des investisseurs accrédités, le Capital-Investissement est ouvert et accessible également aux clients qualifiés.



Ces groupes d’investisseurs incluent les investisseurs institutionnels, comme les entreprises d’assurance ou les fonds de dotation en plus des fonds de pension d’universités et les individus à revenus élevés et valeur nette élevée. Le montant de l’investissement initial par contre dans un fonds de Capital-Investissement est souvent assez élevé. Ce qui le rend peu accessible à tous les types d’investisseurs qualifiés.



Les formats d’investissements sous la catégorie Capital-Investissement qui ne nécessite pas des capitaux à six figures



Souvent, le Capital-Investissement n’est pas considéré pour les investisseurs qualifiés qui ne veulent pas avancer des millions de dollars. Cependant, c’est une idée fausse selon Alexander Studhalter. Alors que la majorité des opportunités PE nécessitent des investissements initiaux assez importants, il y a des moyens qui permettent aux individus et aux entreprises de petite taille de participer aux opportunités Capital-Investissement disponibles.



En effet, plusieurs sociétés d’investissement PE proposent des actions cotées en bourse. Ces sociétés peuvent être identifiées sous l'appellation “sociétés de développement commercial - SDC”.



D’autres opportunités sous la catégorie des fonds communs de placement, sont désignées sous le nom : fonds de fonds. Ils permettent aux investisseurs de participer et d’investir indirectement. Il existe aussi les parts d’un



Qu’est ce que la Reg D Rule 506?



De manière simplifiée, une société qui satisfait les normes suivantes peut bénéficier d’une exception en vertu de la règle N° 506 de la régulation de type D.

● La société peut lever un montant illimité de capitaux,

● Le vendeur doit être disponible, et répondre aux questions de ses acheteurs potentiels.

● Avoir les exigences en matière d’états financiers pour la règle 505,

● Les acheteurs reçoivent des titres restreints, qui ne peuvent pas être échangés dans le marché secondaire après la première offre.

● La règle est divisée en deux options selon si l’émetteur s’engage dans une sollicitation générale ou une publicité pour commercialiser les titres.

Moyens pratiques et peu coûteux pour investir en Capital-Investissement PE

Si vous cherchez à rejoindre la catégorie des investisseurs accrédités ou non-accrédités, voici pour les organisations de moyenne et de petite taille les véhicules d’investissements possibles :



1. Angel investing ou Business Angels

L’investissement providentiel ou Business Angel est considéré par tout le monde comme étant un investissement risqué. Cet investissement est souvent lié à des sociétés sans preuve de concept, ou de rentabilité. Cet investissement est réduit à néant sur la startup échoue dans son pari. C’est un constat qui reste vrai, même si les startups qui arrivent au niveau supérieur peuvent facilement rapporter 100 fois leur capital initial.



Les investissements de type Capital-Investissement restent considérés moins risqués, car des analyses financières sont menées de manière plus profonde avant le mouvement.



2. Crowdfunding par capitaux propres ou en forme d’actions

Le crowdfund pour PE est une pratique qui permet de générer des fonds, à travers la vente des titres en forme d’actions, de dettes ou de notes convertibles. C’est une stratégie utilisée souvent dans des plateformes comme Kickstarter, où tous les fonds sont collectés via une plateforme de confiance qui gère la liaison entre l’entité qui offre l’opportunité, et les acheteurs qui cherchent à transférer des capitaux propres.



3. Un fonds de fonds de Capital-Investissement

Le fonds de fonds de Capital-Investissement représente un commanditaire pour les sociétés de Capital-Investissement. Ce fonds collecte des capitaux chez les investisseurs institutionnels comme les pensions, les fonds souverains, les fonds de dotation ou les particuliers fortunés. Ensuite, il investit ces capitaux dans les sociétés PE ou de Capital-Investissement. Ces fonds investissent dans les entreprises qualifiées, qui représentent un risque minime pour les investisseurs qualifiés ou non-qualifiés.



4. Les fonds négociés en bourse ETF

Les fonds négociés en bourse ETF de Capital-Investissement détiennent et comptent parmi leurs listes des entreprises qui peuvent être financièrement complexes à analyser. Ils utilisent l'effet bras de levier. Cependant, les ETFs offrent l'opportunité aux investisseurs pour les actions et les titres PE qui peuvent du coup offrir des retours sur un investissement initial. Ainsi, vous pouvez en tant qu'individu ou société de petite taille intégrer les investissements PE à travers les ETF associés et spécialisés dans ce type d'investissement

