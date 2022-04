Alantra engage Bertrand Manet pour développer son activité M&A sur la Place lyonnaise et en région Sud-Est Alantra engage Bertrand Manet afin d’accélérer le développement de son activité en fusions et acquisitions sur la Place lyonnaise et dans le quart sud-est de la France, zone économique forte en ETI et PME qui sont au cœur de la stratégie du groupe.

Affichant près de 35 ans d’expérience dans le domaine des fusions-acquisitions, Bertrand Manet a conseillé plus de 150 opérations sur l'ensemble du territoire national avec une forte présence en région Auvergne Rhône-Alpes. Très présent sur le marché des entreprises patrimoniales, il a réalisé de très nombreuses opérations de LBO primaires au profit des actionnaires dans des secteurs d'activité très variés, tels que l'agro-alimentaire, la santé, la construction ou encore le retail.



Bertrnand Manet était depuis 2005 en charge de l’équipe du bureau lyonnais de Degroof Petercam Finance (précédemment Aforge Finance), qu’il avait constituée. Managing Partner de Degroof Petercam, il était également membre du collège de gérance de la banque. Auparavant Associé au sein d’EY, il y avait créé en 1998 une offre Corporate Finance dédiée au marché des entreprises patrimoniales autour d'une quinzaine de collaborateurs basés à Lyon et co-piloté au sein du Comex métier le développement national des activités Transaction Advisory Services.



Après avoir commencé son parcours professionnel au sein du CEPME en 1983, Bertrand Manet a été à l'origine en 1988 de la création à Lyon d'Acti Conseil puis BM Conseil, cabinet de conseil en fusions et acquisitions dédié au marché des PME-PMI in bonis régionales.



Diplômé d'une maîtrise de gestion de l'IAE Lyon III et d'un master 2 Banque & Finance de l'UER Sciences Économiques de l'université Lumière Lyon II, Bertrand Manet est par ailleurs chargé d'enseignement depuis 1986 au sein de l'Université Lyon II en Master Banque & Finance et en Master Évaluation et Transmission d'entreprises dont il a été l'un des fondateurs en 1990.



Il est secrétaire général de l’A3E (Association nationale des experts en évaluation d'entreprises) et membre de Lyon Place Financière et Tertiaire.



« Le professionnalisme et l’expérience de Bertrand Manet auprès des ETI et PME, ainsi que sa parfaite connaissance de la Place lyonnaise sont de véritables atouts pour accélérer le développement d’Alantra dans une région où nous avons déjà un beau track record », déclare Fabrice Scheer, Managing Partner d’Alantra.



Alantra a conseillé plus d’une quinzaine d’opérations à ce jour en région Auvergne-Rhône-Alpes parmi lesquelles l’acquisitiion de C2S par Elsan, la levée de fonds de ADDEV Materials auprès de Tikehau, la vente de Wilbur Curtis au groupe Seb et celle d’Inicea à au géant des Ehpad Korian ou encore le financement de Feu Vert.



« Cette initiative en région, initiée et pilotée par Fabrice témoigne de notre culture entrepreneuriale et de notre esprit de conquête du marché français des fusions & acquisitions »,observe Franck Portais, CEO d’Alantra France.



« Je suis très heureux de rejoindre Alantra, qui s’est imposé en quelques années comme un des leaders incontestés des fusions-acquisitions sur le midmarket en France et à l’international. Le dynamisme de la Place lyonnaise et les nombreux enjeux des PME et ETI de la région vont trouver avec Alantra un partenaire idéal pour accompagner leurs projets de développement », souligne Bertrand Manet.



À propos d’Alantra

Alantra est un groupe financier international de banque d’investissement, de gestion d’actifs et de conseil en portefeuille de crédit spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 475 transactions pour une valeur totale supérieure à 70 Md€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.

En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et technologie). Au 30 décembre 2021, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,4 Md€, tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 12,8 Md€.

L'équipe de conseil en portefeuille de créances d'Alantra qui est un des leaders de cette activité en Europe, se consacre à l'exécution des transactions, à la structuration, à la tarification, à la modélisation et à l'amélioration des données relatives aux portefeuilles de crédit et à la plateforme bancaire. L’équipe a conseillé plus

alantra.com



