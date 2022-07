Alantra conseille FDJ sur l'acquisition de L'Addition

Alantra annonce avoir conseillé La Française des Jeux (FDJ) pour l’acquisition de L’Addition, spécialiste français des solutions de gestion, d’encaissement et de paiement à destination des cafés-hôtels-restaurants (CHR). Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de l’activité Paiement et Services du groupe FDJ, qui vise à devenir le premier réseau d’encaissement et de paiement de proximité en France. Cette acquisition permet au groupe de consolider sa nouvelle activité de services dans les réseaux bar-tabac-presse et CHR, secteurs dans lesquels il a pour objectif de devenir le partenaire privilégié des commerçants de proximité dans la gestion opérationnelle et le développement de leurs points de vente.



Créé en 2012, L’Addition est un des acteurs de référence en France dans le réseau CHR, présent auprès de 10 000 commerçants. Les solutions de gestion, d’encaissement et de paiement proposées sont adaptées aux métiers de la restauration et accessibles depuis des tablettes connectées en réseau dans le point de vente. Son succès repose sur sa plateforme de services de gestion complète et évolutive, sa stratégie d’innovation, sa proximité avec les commerçants utilisateurs et sa capacité à sécuriser en continu l’exploitation d’un point de vente sans perte de données. Implanté à Paris et Bordeaux, L’Addition compte 70 collaborateurs.



Cette opération renforce le track-record d’Alantra dans le logiciel, mais également dans le paiement. L’équipe d’Alantra France signe en effet à cette occasion sa troisième opération en un an dans ce secteur, après avoir conseillé Marlin lors de l’acquisition d’Ibanfirst et les actionnaires de WeDooGift à l’occasion de sa cession à Sodexo.



Alantra: Oriane Durvye, Nicolas Vienot, Alexis Laurent



À propos d’Alantra

Alantra est un groupe financier international de banque d’investissement, de gestion d’actifs et de conseil en portefeuille de crédit spécialisé dans les services à forte valeur ajoutée à destination des entreprises, des familles et des investisseurs actifs sur le midmarket. Le groupe compte plus de 540 professionnels en région EMEA, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie.

L’activité banque d’investissement apporte un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement, de marché et d’intermédiation de portefeuilles de créances. Celle-ci a conseillé plus de 475 transactions pour une valeur totale supérieure à 70 Mds€ au cours des trois dernières années. Les banquiers seniors et les équipes d'exécution d'Alantra offrent une compréhension globale des secteurs industriels combinée à de solides relations locales avec les entreprises, les investisseurs, les entrepreneurs et les institutions financières sur chacun de ses marchés.

En matière de gestion alternative d'actifs, Alantra apporte à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans sept catégories de gestion d'actifs hautement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, infrastructure, immobilier, transition énergétique, et technologie). Au 30 décembre 2021, les actifs sous gestion des activités consolidées s'élevaient à 2,4 Mds€, tandis que ceux des partenariats stratégiques dans lesquels Alantra détient une participation significative s'élevaient à 12,8 Mds€.

L'équipe de conseil en portefeuille de créances d'Alantra qui est un des leaders de cette activité en Europe, se consacre à l'exécution des transactions, à la structuration, à la tarification, à la modélisation et à l'amélioration des données relatives aux portefeuilles de crédit et à la plateforme bancaire. L’équipe a conseillé plus de 140 transactions au cours des trois dernières années pour un volume d’affaires total de 93 Mds€.

alantra.com