Alantra a conseillé Wilbur Curtis dans sa cession au Groupe SEB

Fondée en 1941, Wilbur Curtis produit et commercialise des équipements de préparation de boissons chaudes et froides, principalement des machines à café filtre et à cappuccino. Ses investissements soutenus, notamment en matière d'innovation, lui permettent de proposer sur le marché américain une offre de produits de première qualité.



En croissance régulière, les ventes de Wilbur Curtis s'élevaient à 95 millions de dollars en 2018, majoritairement réalisées aux Etats-Unis. Ses principaux clients sont des torréfacteurs, diverses enseignes de coffee shop, magasins de proximité, chaînes de restauration rapide, hôtels et restaurants. Wilbur Curtis entretient avec ses clients une relation sur le long terme et s'appuie sur une force de vente lui donnant une couverture nationale. Son site industriel performant emploie 300 personnes à Montebello (Californie).



Le Groupe SEB revendique un portefeuille unique de marques de premier rang (Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, EMSA et Supor), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 300 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays et emploie près de 33.000 collaborateurs dans le monde.



Alantra : Joseph Downing, David Waldstein, Francesco Moccagatta, Ashley Rountree



À propos d’Alantra

ALANTRA est un groupe financier international offrant des services de banque d’affaires et de gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à haute valeur-ajoutée à destination du mid-market. Le groupe est présent, avec des bureaux en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, et en Asie via 28 bureaux dans 21 pays.

L’activité banque d’affaires emploie plus de 330 professionnels, qui apportent un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marché.

L’activité gestion d’actifs comprend une équipe de 80 professionnels avec 4,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le private equity, les fonds de gestion active, la dette, l’immobilier et la gestion de fortune.