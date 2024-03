Agnostic lève 2 M€ pour offrir un accès transparent et performant aux données de la blockchain

En deux ans, nous avons développé une solution robuste qui rend facilement accessible aux développeurs et aux analystes l'énorme quantité de données produites quotidiennement par les blockchains en temps réel. Aujourd'hui, Agnostic donne la possibilité d'accéder instantanément aux données issues de millions de smart contracts, aidant ainsi les utilisateurs à développer des applications de meilleure qualité, à améliorer leurs processus décisionnels ou même à identifier de nouvelles opportunités.

Parallèlement au développement du produit, nous travaillons également à construire une

communauté d'utilisateurs afin d'apporter encore plus de valeur à l'écosystème

Avec Agnostic, nous souhaitons apporter à l'écosystème un socle flexible et performant pour la construction de produits nécessitant l'extraction et l'analyse de données produites par les blockchains compatibles EVM. Nous avons la conviction qu'un accès simple et peu coûteux aux données de la blockchain est un enjeu majeur pour accélérer les développement de l'écosystème et doit devenir une commodité. La barrière à l'entrée du développement d'Apps attractives et simples d'utilisation est encore trop élevée, et nous souhaitons contribuer à la réduire

L'équipe d'Agnostic travaille sur les vrais cas d'utilisation auxquels les entreprises du Web3 sont actuellement confrontés

Excited to see Agnostic finally coming out of stealth mode. Didier and Arnaud worked incredibly hard to deliver an enterprise-grade data warehouse solution to the industry

Agnostic a résolu l'un de nos principaux problèmes concernant l'affichage des données et des informations utilisateur sur notre interface, en facilitant l'accès aux données. Cette amélioration a été un véritable tournant pour notre vitesse de chargement, notre fiabilité et notre disponibilité.