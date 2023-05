Agenda | Finyear partenaire média du 1er Operating Partners Day

Pourquoi un Operating Partners Day ?Alors que des événements similaires sont organisés chaque année aux États-Unis depuis 13 ans et au Royaume-Uni depuis 12 ans (ex : Operating Partner Forum), il manquait en France une manifestation qui réunisse les acteurs du capital investissement (LP’s, corporate venture), les chefs d’entreprise et les operating partners.L’objectif d’un tel événement est de donner toutes les clés nécessaires pour analyser les tendances à l’œuvre, trouver des leviers de sécurisation des investissements, et favoriser les rencontres entre les chefs d’entreprise et leurs partenaires financiers et opérationnels.Plus que jamais en France, les entreprises ont besoin d’actionner ces leviers pour continuer à se développer et/ou accélérer leur croissance. De son côté, la communauté financière a besoin de sécuriser ses investissements.Un programme riche pour répondre à un maximum de questions posées en 2023Interviendront pour cette première édition Martine LEGENDRE KALOUSTIAN, head of alternative investments chez Allianz, Bertrand FOLLIET, associé Entrepreneur Invest, Marc ROMANO, directeur des fonds de capital investissement à impact chez Mirova, Séverine MULLIEZ-TAPIE, secrétaire générale de Creadev et Benoît ROBLIN de Bpifrance.Les operating partners américains Jon ITTURIAGA et Nakache JEREMY de Marlin Equity Partners, participeront également aux conférences pour un regard croisé France-États-Unis.Ils seront rejoints par Bernard FORT, CEO de Tennaxia qui partagera son retour d’expérience terrain (conférence à 12h00).Trois grands sujets seront abordés au travers de ces prises de parole :* Le métier et le rôle de l’operating partnero Operating Partners : 1 métier, plusieurs manières de l'aborder (9h30)o Table ronde : Que font les Operating Partners ? (10h15)o La résilience opérationnelle, valeur fondamentale de la création de valeur (14h00)* Le contexte d’intervention des operating partners et les enjeux à relevero 2023 - 2024 Perspectives économiques et financières : Quels atouts des Operating Partners dans ce contexte ? (9h45)o Table ronde : LP des exigences en hausse (16h00)* Les sujets d’intervention des operating partnerso Accélérer les 100 premiers jours d'un investissement avec les Operating Partners (11h15)o Libérer la valeur de transformation dès la due diligence (14h30)o La responsabilité, nouveau critère d'investissement (15h00)o France 2030 : les rôles des Operating Partners (17h00)Au travers aussi bien de ses conférences plénières donnant la parole à des intervenants de renom que de ses moments et espaces de networking, l’Operating Partners Day donne des pistes concrètes pour relever les défis posés par le moment économique critique que vivent les entrepreneurs et les investisseurs en 2023 (risque de récession, évolution des conditions de marché, émergence d’innovations de rupture qui bouleversent les marchés et le paysage concurrentiel à l’image de l’IA génératrice, persistance de l’incertitude économique à l’échelle mondiale, contexte social tendu en France, contexte géopolitique international de tensions...).Informations pratiquesDate : Jeudi 1er juin : 8h30 - 17h45Lieu : Palais Brongniart - 16 Pl. de la Bourse, 75002 ParisSite web - Operating Partners Day

