Adyen lance la prochaine génération de solution open banking en partenariat avec Tink

Connue en France sous le nom de paiement par transfert bancaire, cette solution a été réalisée en partenariat avec Tink, plateforme d’open banking qui permet aux institutions financières, aux fintechs et aux startups de créer des produits et services financiers. La solution est lancée au Royaume-Uni, et son extension à plusieurs marchés européens est d’ores et déjà prévue dès 2023.



« Les consommateurs d'aujourd'hui n'apprécient pas seulement d'avoir une variété d'options de paiement, ils le réclament », déclare Edgar Verschuur, responsable Global Acquiring chez Adyen. « Avec notre solution d’open banking, les acheteurs peuvent payer directement depuis leur propre environnement bancaire de confiance. Nous innovons rapidement pour répondre aux besoins des consommateurs en proposant un large éventail d'options de paiement, rapides et sécurisées. Le partenariat avec Tink autour de l'open banking illustre notre volonté d’évolution permanente de notre technologie pour atteindre cet objectif. »



La solution offre de nombreux avantages aux marchands et à leurs clients finaux. En facilitant la connexion entre les banques et les entreprises, cette technologie permet aux consommateurs de payer directement depuis leur environnement bancaire. En plus d’offrir un parcours de paiement simplifié et sans couture, les virements bancaires de compte à compte offrent aux acheteurs une plus grande transparence sur le solde de leur compte. La mise en place du Pay-by-Bank est d’ailleurs possible en quelques clics grâce à la plateforme unifiée d’Adyen



Tom Pope, responsable de l’offre paiements et plateformes chez Tink, ajoute « Nous admirons depuis longtemps Adyen en tant que leader dans le secteur du paiement, et nous sommes fiers de travailler ensemble pour aider les entreprises à accéder aux paiements de nouvelle génération. Avec l’importante portée d’Adyen, notre partenariat va rapidement accélérer l’adoption globale des paiements à travers l’open banking »



La fonctionnalité open banking d'Adyen est conçue pour être dynamique. Elle a été développée en tant que solution en marque blanche afin que seul le nom du marchand apparaisse sur les relevés bancaires des consommateurs. Lorsqu'un client choisit cette solution de paiement, la méthode d'authentification de sa banque lui est automatiquement présentée. La solution d'Adyen est disponible sur tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris les API, le web, les appareils iOS et Android.



À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour les aider à atteindre rapidement leurs ambitions. Présent dans le monde entier, Adyen accompagne des marques comme Uber, H&M, Boulanger ou Leboncoin/Vinted/Back Market. La coopération avec Tink, telle que décrite dans cette mise à jour, souligne la croissance continue d'Adyen avec ses partenaires actuels et nouveaux au fil des ans.



A propos de Tink

Tink est la principale plateforme d’open banking d'Europe qui permet aux banques, aux fintechs et aux startups de développer des services financiers axés sur les données. Grâce à une seule API, Tink permet aux clients d'accéder à des données financières agrégées, d'initier des paiements, d'enrichir des transactions, de vérifier la propriété des comptes et de construire des outils de gestion des finances personnelles. Tink se connecte à plus de 3 400 banques qui touchent plus de 250 millions de clients bancaires en Europe. Fondée en 2012 à Stockholm, Tink est devenue une filiale à part entière de Visa en 2022. Les 500 employés de Tink servent plus de 300 banques et fintechs sur 18 marchés européens, à partir de bureaux situés dans 13 pays.

www.tink.com