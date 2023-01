Adrien Burel rejoint Eiffel Investment Group en tant que vice-président au sein du pôle Business Development

Au sein du Groupe, Adrien aura principalement la charge de la commercialisation des OPCVM actions cotées de la gamme Eiffel NOVA. Il participera également au renforcement du réseau de distribution (partenariats CGP, family office, bancaires et assureurs) des unités de compte d’actifs privés et des fonds de crédit coté d’Eiffel.



Titulaire d’un Master en Sciences du Management de l’IESEG School of Management et d’un MBA international de l’ESAN, Adrien Burel a exercé différentes fonctions marketing et commerciales notamment pour Arkeon Finance et Henderson Global Investors. Depuis 2016, il était Business Development Manager au sein de la société de gestion Fidelity International.



Commentant sa nomination, Adrien Burel déclare : « Eiffel Investment Group est un acteur de référence de la finance responsable et d’impact, non seulement en France mais aussi en Europe. Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui ce Groupe en pleine croissance et de pouvoir participer, aux côtés de ses équipes, à cette formidable dynamique. »



A propos d'Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec 4,7 milliards d'euros d’encours et d’engagements. Ses clients sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, mutuelles, fonds de pension, banques, etc). Adossé au groupe Impala de l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group finance les entreprises et leurs actifs à travers quatre grandes stratégies : la dette privée, le private equity, les infrastructures de la transition énergétique, et les actions et crédits cotés.

La mission du groupe est d'investir pour un monde durable. Ses stratégies d'investissement visent à générer non seulement une forte performance financière mais aussi des impacts positifs sur l'environnement et la société. L'équipe d'Eiffel Investment Group compte 80 collaborateurs, principalement en France (Paris), mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) et aux Etats-Unis (New York). Données au 30 septembre 2022