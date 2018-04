ActOne, première plate-forme de gestion des investigations des crimes financiers pilotée par l'intelligence artificielle

L’autonomie arrive ! Alors que les entreprises des services financiers se tournent vers l’automatisation afin d’améliorer l’efficacité et réduire les coûts, NICE Actimize, entreprise du groupe NICE (Nasdaq: NICE), et leader dans les solutions de gestion autonome des crimes financiers, dévoile sa toute nouvelle solution Actimize ActOne, un système de gestion des investigations piloté par l’intelligence artificielle qui offre les services d’une plate-forme nouvelle génération pour les alertes et la gestion de cas. Celle-ci est destinée aux entreprises de services financiers (FSO). La solution « ActOne » de NICE Actimize réduit, jusqu’à 70 pour cent, le temps consacré aux enquêtes pour une seule alerte et améliore la prise de décision des analystes.



En tirant profit de l’approche en matière de Gestion autonome des crimes financiers (AFCM) et de l’automatisation pilotée par l’intelligence artificielle, Actimize ActOne transforme les investigations sur la criminalité financière et les opérations de conformité en introduisant l’analytique et l’automatisation à chaque étape du processus de détection, d’enquête et d’opérations relatives à la criminalité financière. Cette formidable association de caractéristiques et de technologies permet aux entreprises de services financiers de déployer une force de travail virtuelle et intelligente (ou robots) pour collaborer avec des enquêteurs humains et favoriser ainsi un changement d’orientation complet dans les enquêtes de lutte contre les crimes financiers.



La solution « ActOne » de NICE Actimize propose une plate-forme unifiée pour gérer les alertes et les cas à partir d’un vaste écosystème de solutions en matière de crime financier. Grâce à cette approche, tout système portant sur la criminalité financière peut être transformé en appliquant la robotique et l'automatisation pilotée par l’intelligence artificielle à son écosystème. « ActOne » se réfère à une « plate-forme unique » pour une solution de crime financier. Avec l’approche en matière de gestion autonome des crimes financiers, ces deux solutions sont la clé pour optimiser l’utilisation des ressources, renforcer la précision et la productivité et améliorer le retour sur investissement.



Joe Friscia, Président, NICE Actimize

« Ce changement d’orientation, comme en témoigne la sortie de notre nouveau système de gestion des investigations ActOne, est une nouvelle preuve de notre marche vers la concrétisation de la vision de la gestion autonome du crime financier. ActOne assure une fusion harmonieuse de la technologie et des données pour améliorer la productivité et transformer les données brutes en informations exploitables. Dans le monde autonome d’aujourd’hui, ce ne sont pas les machines qui assistent les humains, mais le contraire. Les criminels financiers devenant de plus en plus malins chaque jour, il est temps pour nous d’en faire de même. C’est pour cette raison que nous sommes si attachés à notre vision de la gestion autonome des crimes financiers, qui offre ces avantages et bien plus encore, car nous attaquons tous les aspects de la criminalité financière. »



Shirley W. Inscoe, analyste sénior, Aite Group

« Alors que les tentatives de criminalité financière continuent d'augmenter, les institutions financières peuvent être dépassées et ne peuvent pas augmenter leurs effectifs pour gérer des volumes d'alertes toujours plus élevés. Utiliser l’automatisation pour rassembler les données et accomplir certaines étapes de l’investigation permettra aux analystes d’être plus efficaces et d’éliminer plus d’alertes par jour sans pour autant compromettre leur qualité de travail. »



Le nouveau gestionnaire des investigations Actimize ActOne, compte également parmi ses principales fonctions :

• Entity Insights : Détecte les relations visuelles entre les entités, ainsi que les liens entre les alertes et les entités, ce qui permet de dévoiler les risques et de révéler des analyses plus approfondies.

• Effectif virtuel : Supprime la collecte manuelle des données et réduit considérablement les coûts et les erreurs grâce à une automatisation robotique des processus facile à paramétrer.

• Risque lié à l’entité : Attribue une note dynamique en matière de risque à chaque entité utilisant l’apprentissage automatique pour aider les analystes à mieux orienter leurs efforts et à prendre plus rapidement des décisions.

• Centre d’activité : Fournit des notifications immédiates sur les modifications apportées à tout cas ou élément de travail, que cette action soit réalisée par d'autres analystes ou robots, permettant ainsi une collaboration unique.

• Storytelling visuel et expérience utilisateur moderne : Offre une navigation intuitive avec une utilisation optimale de l'espace et des représentations graphiques des données qui fournissent des analyses instantanées.



Le gestionnaire des investigations Actimize ActOne, qui s’appuie sur un grand nombre de scénarios d'enquêtes réelles réalisées par des entreprises de services financiers sur le marché, fera dans un premier temps partie de la solution SAM (Suspicious Activity Monotoring) de NICE Actimize, récemment annoncée et consacrée à la lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que de ses solutions professionnelles de lutte contre la fraude et les marchés financiers.



L'approche de NICE Actimize en matière de Gestion autonome des crimes financiers présente un grand changement dans l'harmonisation et la prévention des risques grâce à une utilisation ciblée de la big data, des outils d'analyses avancées omniprésents, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation robotique des processus, qui, associés, réduisent les risques d'atteinte à la réputation.



