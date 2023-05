Accueil Envoyer Imprimer Partager Abenex ouvre un nouveau bureau à Amsterdam Abenex, société de capital-investissement mid-cap, certifiée B Corp, spécialisée dans l’accompagnement de PME en Europe, est heureuse d’annoncer l’ouverture d’un bureau à Amsterdam.

Abenex entretient des liens étroits avec le Benelux, ses associés fondateurs ayant pris leur indépendance de la banque néerlandaise ABN AMRO en 2008.



L’équipe mid-cap d’Abenex investit le fonds Abenex VI disposant de près de 600 millions d’euros d’engagements pour réaliser des investissements en fonds propres compris entre 30 et 100 millions d’euros pour accompagner des entreprises en croissance dans la réalisation de leurs objectifs.



Abenex s’engage pour soutenir la croissance durable à long terme des sociétés de son portefeuille et intègre systématiquement les critères ESG les plus élevées tout au long de son processus d’investissement. La certification B-Corp obtenue par Abenex est une nouvelle reconnaissance de l’approche de longue date de l’équipe en matière de création de valeur durable.



Le bureau Abenex Benelux bénéficiera de l’expertise d’Abenex en investissement à impact positif dans des PME, selon les thèmes d’investissement d’Abenex (services à valeur ajoutée, santé & bien-être, et safety), ainsi que de l’apport de son équipe opérationnelle dédiée. Conformément à la stratégie d’investissement d’Abenex, le bureau du Benelux se concentrera sur la création de partenariats avec des entrepreneurs ambitieux, pour les aider à accélérer la croissance de leurs entreprises de manière organique et/ou par le biais d’opérations de croissance externe.



Le réseau et la présence local au Benelux fourniront également un soutien aux sociétés existantes du portefeuille d’Abenex pour développer leurs activités dans la région. Abenex a déjà réalisé un certain nombre de build-ups au Bénelux, notamment récemment avec l’acquisition par le groupe Blanchon de Ciranova en Belgique et de Rigo aux Pays-Bas. Europa Group a également acquis Downtown Europe en Belgique.



Sander de Lange et Coen Barendsen co-dirigeront le bureau d’Abenex Benelux. Sander rejoint Abenex depuis d’AAC Capital où il a passé une dizaine d’année à accompagner des entreprises des secteurs des services, de la santé et du bien-être.



Sander a débuté sa carrière chez ABN AMRO Capital.



Coen rejoint également Abenex d’AAC Capital où il travaille avec Sander depuis 2017. Avant de rejoindre AAC Capital, il a passé 6 ans chez Heineken et 4 ans chez HAL Investments.

Dans le cadre d’une coopération avec AAC Capital, Sander et Coen continueront à être impliqués dans la gestion du portefeuille d’AAC Capital.



Les associés-gérants d’Abenex, Patrice Verrier et Olivier Moatti, déclarent : « L’ouverture du bureau d’Abenex au Benelux marque une nouvelle étape dans le développement d’Abenex. Nous voyons un potentiel important à offrir aux entrepreneurs basés au Benelux l’accès au réseau et à l’expertise opérationnelle d’Abenex.

Nous sommes fiers de notre approche différenciée, ancrée dans notre passion pour les entrepreneurs et engagée pour le développement durable. Nous sommes ravis de nous associer dans les années à venir à des entreprises basées au Bénelux leaders de leur marché ».



Sander de Lange et Coen Barendsen ajoutent : « Nous sommes ravis rejoindre l’équipe d’Abenex, parallèlement à notre implication continue aux côtés des sociétés du portefeuille d’AAC Capital. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe soudée d’Abenex pour renforcer la présence de la société de gestion au Benelux. Nous croyons fermement dans la stratégie d’Abenex et tenons à offrir aux entrepreneurs du Benelux un accès au réseau international d’Abenex et un soutien opérationnel pour les aider à réaliser leurs ambitions de croissance ».



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Centralesupelec Venture sur les rails FCDE réunit 277 M€ pour son nouveau fonds FCDE Independent Fund II Agenda | 21ème rendez-vous de la régulation financière et de la conformité