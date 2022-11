Abénex : arrivée de Pierre Masdoumier et de Nicolai Donsa

Pierre Masdoumier, 33 ans, rejoint Abénex en tant que Manager au sein de l’équipe opérationnelle.

Il a débuté sa carrière en 2014 au sein du cabinet de conseil BearingPoint puis a rejoint Accenture Strategy en 2017. Pendant huit ans, il a accompagné des entreprises industrielles (automobile, aéronautique, ferroviaire, luxe) sur des missions de stratégie et de transformation avec une forte connotation digitale d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des opérations (ingénierie, achat, logistique, production, distribution).

Pierre est diplomé du parcours grandes écoles des Arts et Métiers Paris Tech et de la Sorbonne.



Nicolai Donsa, 30 ans, rejoint Abénex en tant que Chargé d’Affaires au sein de l’équipe mid-cap.

Il a débuté sa carrière en 2017 chez Oliver Wyman à Paris. Pendant 5 ans, il a accompagné des dirigeants de sociétés internationales sur des problématiques de développement et de diversification, d’optimisation des ventes, et de performance opérationnelle dans des secteurs variés. En tant que Manager chez Oliver Wyman, il a notamment été impliqué dans de multiples Due Diligences stratégiques pour des fonds de Private Equity.

Nicolai est diplomé de l’ESCP Europe.



A propos d’Abénex (www.abenex.com)

Fondé en 1992, Abénex est un acteur historique du marché du capital investissement Small et Mid-cap, spécialisé dans les opérations de croissance et de rachat d'entreprises en Europe, à la fois comme actionnaire minoritaire et majoritaire. Indépendant depuis plus de 14 ans, Abénex intervient sur trois segments du capital investissement : Small-cap, Mid-cap et Real-estate.



Sur les segments Small et Mid-cap, Abénex est un investisseur de long terme qui s'associe à des entrepreneurs et des familles fondatrices, et qui s'implique opérationnellement dans des projets de croissance et d'optimisation opérationnelle. Abénex investit généralement dans des PME valorisées jusqu'à 50 millions d'euros sur le segment Small-cap et entre 50 et 300 millions d'euros sur le segment Mid-cap.



Abénex s'engage à assurer le succès de l'équipe de gestion en mettant à sa disposition une équipe opérationnelle entièrement dédiée. Pionnier en 2008 lors de la mise en place de l'équipe, Abénex compte aujourd'hui 5 professionnels expérimentés qui contribuent aux initiatives stratégiques, à la structuration et à la transformation de l'entreprise, à la croissance rentable, à la durabilité et à la génération de valeur. Abénex a également contribué à la création du Club des Partenaires Opérationnels de France Invest lancé en 2020.

L'équipe est composée de plus de 40 professionnels à l'expertise démontrée et reconnue, situés à Paris et à Lyon.