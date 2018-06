ARCHOS Safe-T mini : précommande dès aujourd’hui expédition à partir du 17 juillet 2018

+24 M de personnes possèdent des crypto monnaies, véritables cibles des cybercriminels. Parmi la gamme de solutions de protection qui s’offrent à eux se distingue l'ARCHOS Safe-T mini. Fabriqué par Eiffage Energie Electronique à Verquin, dans le Nord de la France, pour garantir un haut niveau de traçabilité et de sécurité, l'ARCHOS Safe-T mini embarque :

- Une puce mémoire chiffrée, en complément de son code PIN à 6 chiffres.

- Un logiciel open source, basé sur la solution Trezor, disponible sur GitHUB, pour ceux qui souhaitent approfondir son fonctionnement ou apporter leur contribution.

- Le stockage sécurisé des fonds rapatriés après trading sur la / les plateformes d’échanges choisies par l’utilisateur.

- La compatibilité avec les crypto monnaies qui représentent 75% de la capitalisation totale des marchés de crypto actifs : Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, jetons ERC20.

- Une application Web dédiée pour une installation et une utilisation faciles.



5 raisons d'acheter l'ARCHOS Safe-T mini :

- L'ARCHOS Safe-T mini est immunisé contre les virus informatiques.

- Les clés privées et de récupération sont stockées sur l'ARCHOS Safe-T mini, hors ligne, et ne peuvent donc pas être piratées.

- L’utilisateur est le seul à pouvoir consulter ses données sur l'écran OLED de son ARCHOS Safe-T mini.

- Toutes les transactions doivent être validées par pression des boutons de l'ARCHOS Safe-T mini. Il est donc impossible pour les cybercriminels de les modifier.

- En cas de détérioration, de perte ou de vol de son ARCHOS Safe-T mini, l’utilisateur pourra récupérer ses actifs en utilisant une phrase secrète de 24 mots.

ARCHOS a constitué une équipe dédiée autour de la sécurité et des blockchains. Elle assurera entre autres l’évolution de l'ARCHOS Safe-T mini, avec la publication de mises à jour régulières, notamment pour la prise en charge de nouvelles crypto monnaies.



Disponibilité et prix

L'ARCHOS Safe-T mini est dès à présent disponible en précommande sur amazon.com et sur archos.com avec une expédition à partir du mardi 17 juillet 2018 au prix de 49,99€ TTC. Naturellement, ARCHOS acceptera pour la première fois le paiement en Bitcoin sur sa boutique en ligne.

t.me/ArchosCrypto



A propos d’ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd’hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d’innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité et blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.

archos.com