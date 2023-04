Accueil Envoyer Imprimer Partager AMLYZE et Skaleet s’associent pour renforcer la prévention de la criminalité financière au sein des institutions financières AMLYZE, une startup RegTech en plein développement qui aide les fintechs, les banques, les crypto-entreprises et d’autres entités réglementées à lutter contre la criminalité financière et à éviter de douloureuses amendes réglementaires, et Skaleet, une fintech internationale proposant une Core Banking Platform (CBP) de nouvelle génération, ont annoncé un nouveau partenariat.

Ce partenariat permettra l’intégration parfaite du CBP de Skaleet et de l’outil de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) d’AMLYZE, qui comprend la surveillance et l’examen des transactions, l’évaluation des risques et la gestion des dossiers.



Le partenariat prévoit également une coopération entre les deux entités afin de partager les meilleures pratiques sur la façon dont les institutions financières peuvent lancer de nouveaux services financiers innovants et sécurisés qui vont au-delà des attentes des clients.



Les institutions financières, en particulier les fintechs et les néo-banques à la croissance rapide, ont découvert les avantages des CBP de dernière génération ces dernières années. Cependant, elles sont également confrontées au défi d’assurer la conformité de leurs processus avec les réglementations anti-blanchiment d’argent. Le nombre de ces dernières a tellement augmenté récemment qu’il est nécessaire d’investir dans des nouvelles solutions RegTech automatisées et flexibles.



AMLYZE a développé une suite de solutions de lutte contre la criminalité financière qui répond à la nécessité de se conformer à de vastes cadres réglementaires en constante évolution et de renforcer l’arsenal défensif des institutions afin de minimiser les risques externes. Pour cela, il a été nécessaire de réunir une équipe d’anciens régulateurs, de superviseurs et de responsables de la conformité ainsi qu’une équipe technique

très expérimentée dans la construction de solutions bancaires et Fintech.



Skaleet a développé une plateforme technologique SaaS unique, basée sur le cloud, qui fonctionne facilement avec AMLYZE, ce qui lui permet d’offrir à ses clients une capacité de lutte contre le blanchiment d’argent à la fois fondamentalement conforme aux réglementations financières et très efficace dans la détection des transactions suspectes.



Skaleet travaille avec ses clients pour lancer rapidement des services financiers innovants partout dans le monde et adaptés à l’environnement local, technologique, culturel et économique. Sa technologie évolutive permet aux institutions de s’adapter en permanence aux besoins de leurs clients et de rester pertinentes dans un paysage fortement concurrentiel.



Jekaterina Govina, Responsable des partenariats et des affaires réglementaires et Co-fondatrice d’AMLYZE, a déclaré : « Pour nous, travailler avec une Core Banking Platform bien établie comme Skaleet est assez naturel, car une grande partie de notre travail est liée au traitement des transactions. Pour faire une analogie, si Skaleet était une voiture, nous serions la ceinture de sécurité, l’ABS et les airbags ».



Hervé Manceron, PDG et Co-fondateur de Skaleet, a ajouté : « La Core Banking Platform de Skaleet s’engage à offrir une technologie hautement sécurisée et évolutive aux institutions financières du monde entier. Il était donc tout naturel pour nous de nous associer à AMLYZE, un expert de premier plan en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, afin de permettre à nos clients d’être en parfaite conformité avec les réglementations ».



À propos d’AMLYZE

Basée en Lituanie, AMLYZE est une solution de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) sous forme de logiciel en tant que service (SaaS), qui propose différents modules pour le suivi des transactions en temps réel et rétrospectif, l’évaluation du risque client, la gestion des dossiers et l’examen des sanctions.



AMLYZE a réuni quelques-uns des meilleurs experts en matière de technologie, de réglementation, de produits et de supervision pour soutenir la croissance des activités de ses clients tout en veillant à ce que leur exposition aux risques soit bien maîtrisée. Grâce à des solutions technologiques, l’outil AMLYZE minimise le travail manuel et les tâches que ses clients entreprennent dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de la conformité, ce qui leur permet d’atteindre un tout nouveau niveau d’efficacité.



À propos de Skaleet

Skaleet est une fintech qui propose une Core Banking Platform (CBP) sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). Basée sur le cloud et répondant aux normes de sécurité les plus élevées, elle constitue une alternative aux infrastructures traditionnelles des banques et des institutions financières. Grâce à sa plateforme ouverte, flexible et évolutive, ses clients peuvent facilement imaginer, configurer et déployer de nouveaux produits. Avec une solution unique, son architecture répond à plusieurs modèles d’affaires, réduisant le temps de mise sur le marché et optimisant les coûts. Skaleet compte plus de 40 clients et a géré plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde.

Skaleet est basée à Boulogne Billancourt en France.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Robinhood to pay $10mln to settle operational deficiency charges l'Americain Acorns rachète Pixpay & GoHenry Boursorama est certifiée B Corp