ALANTRA lance un fonds photovoltaïque avec AMUNDI et SOLARIG - 1,7 milliard d'euros

• Solarig apportera plus de 50 centrales en Europe du Sud, qui atteindront progressivement le statut "prêt-à-construire" au cours des 18 prochains mois.

• Une plateforme d'investissement a été mise en place pour acquérir progressivement les centrales du portefeuille et investir 1,7 milliard d'euros dans le secteur.

• Amundi et Reichmuth, engageront au total jusqu'à 265 millions d'euros.



Alantra et Solarig ont annoncé le lancement d'un accord de partenariat à long terme qui combine les capacités industrielles de Solarig, les capacités ainsi que le palmarès d'Alantra en matière de transition énergétique dans la gestion d'actifs. Le gestionnaire d'actifs d'infrastructure Reichmuth, basé en Suisse, et le gestionnaire d'actifs Amundi Transition Energétique, basé en France, soutiennent ce partenariat en tant qu'investisseurs clés. Le partenariat comprend :



1. Un portefeuille de production en Europe du Sud représentant 1,9 GW de capacité installée.



Le portefeuille - composé de plus de 50 centrales - est situé en Italie (environ deux tiers des actifs) et en Espagne (le tiers restant), deux des marchés les plus attractifs au niveau mondial dans le domaine du photovoltaïque, avec une capacité de 30 GW chacun, grâce à des structures solaires photovoltaïques réputées, à une forte dynamique du secteur et à des conditions de financement favorables.



Les centrales atteindront progressivement le statut "prêt à construire" (ready to build - RTB) au cours des 18 prochains mois et sont prévus opérationnelles fin 2025.



2. Un véhicule d’investissement pour investir 1,7 milliard d'euros dans les centrales solaires.



Un véhicule d'investissement a déjà été créé pour acquérir progressivement les centrales du portefeuille pour une valeur totale de 1,7 milliard d'euros, répartis entre 700 millions d'euros de fonds propres et 1 milliard d'euros de dette. Le véhicule s'appelle N-Sun Energy et a été créé en tant que plateforme d'investissement écologiquement durable et conforme aux critères ESG définis dans le règlement sur la taxonomie de l'UE.



Alantra lève les capitaux pour N-Sun Energy et s'est associé au premier gestionnaire d'actifs européen (1) Amundi, et au gestionnaire d'actifs d'infrastructure Reichmuth, , qui agissent en qualité de co-investisseurs stratégiques s’engageant à déployer 265 millions d'euros.



Le véhicule d'investissement acquerra progressivement les centrales dès qu'elles auront atteint le statut RTB et a déjà achevé l'acquisition des huit premières centrales totalisant 330 MW dans les semaines à venir.



3. Alantra Solar fournira des services de gestion d'actifs au véhicule d'investissement.



Alantra Solar fournira des services de gestion d'actifs au véhicule d'investissement et gèrera son financement tout en mettant en œuvre une stratégie de distribution équilibrée entre les contrats d'achat d'électricité (CAE) et les ventes sur le marché.



Alantra Solar emploie une équipe polyvalente de huit professionnels dirigée par trois partenaires exécutifs : Javier Mellado, Carmelo Medrano et Peer Piske, qui apportent chacun plus de 15 ans d'expérience dans le secteur solaire. L'équipe a notamment déployé plus de 600 millions d'euros dans le secteur et a acquis et développé des actifs pour une capacité totale de plus de 3 GW en Europe et aux États-Unis.



4. Solarig va déployer ses services intégrés et son expérience mondiale dans le domaine des énergies renouvelables.



Solarig supervisera le développement des différentes centrales pour s'assurer qu'elles atteignent le statut opérationnel et apportera ensuite ses capacités en tant que troisième plus grand contractant O&M au niveau mondial aux projets. En effet, Solarig dispose d'une vaste expérience internationale et de solides capacités locales et d'exécution, avec des implantations en Italie et en Espagne ainsi que dans 15 pays différents.



Une fois achevé, le portefeuille produira environ 2,7 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 800 000 ménages, et générera plus de 180 millions d'euros de revenus par an.



Le lancement de ce véhicule, avec Reichmuth et Amundi, est une réalisation clé dans le cadre du partenariat entre Alantra et Solarig conclu à la fin de l'année 2021.



"Les énergies renouvelables suscitent un vif intérêt de la part des investisseurs du monde entier, qui recherchent des partenaires expérimentés capables de guider leur contribution à la transformation de nos modèles énergétiques. Le partenariat avec un partenaire industriel comme Solarig, soutenu par des investisseurs de la trempe de Reichmuth et Amundi, offre une réponse forte à ce besoin. Nous avons l'intention de reproduire ce modèle réussi dans nos futurs portefeuilles" - Jacobo Llanza, PDG d'Alantra Asset Management.



"Le lancement de ce véhicule d'investissement offre un solide équilibre risque-rendement aux investisseurs désireux de déployer des capitaux dans le secteur de l'énergie solaire, grâce aux antécédents des partenaires, à la visibilité et à la protection du portefeuille, ainsi qu'au développement opérationnel des centrales" - Javier Mellado, associé directeur d'Alantra Solar.



"Solarig est en train d'accomplir avec succès son plan stratégique visant à devenir un leader multinational dans la création de grands pipelines de projets avec un modèle d'affaires sécurisé par nos différentes lignes d'affaires. Ce partenariat est un pas en avant vers la réalisation des objectifs ambitieux que la société s'est fixés"- Jose Miguel Moraga, PDG de Solarig.



"Reichmuth est ravi de participer à ce projet important qui nous permet de donner à nos investisseurs l'accès à un portefeuille géographiquement bien diversifié sur deux des meilleurs marchés solaires d'Europe. En s'engageant à respecter les normes les plus strictes en matière de développements durables dans tous ses projets, N-Sun Energy offre en outre à ses clients un investissement orienté vers l'avenir et à fort impact. Nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires Alantra Solar, Solarig et Amundi et sommes fiers de pouvoir contribuer ensemble à la transition énergétique européenne " - Christian Ilgner, responsable des investissements dans l'énergie chez Reichmuth.



"En cohérence avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, cette transaction représente une opportunité unique d'investir dans l'une des plus grandes plateformes de développement solaire d'Europe. Nous sommes ravis de nous associer à Solarig, Alantra et Reichmuth pour cet investissement, qui est en ligne avec notre stratégie d'acquérir des projets à un stade avancé de développement et améliore notre portefeuille avec une diversification significative dans le solaire tout en renforçant le rôle d’Amundi Transition Energétique comme un investisseur de premier plan dans les énergies renouvelables et la carbonisation des réseaux électriques européens " - Matthieu Poisson, directeur général d'Amundi Transition Energétique (ATE).



A propos d’Alantra

Alantra is a global alternative asset management and investment banking firm that provides high-value-added services to companies, families, and investors in the mid-market segment. The Group has over 540 professionals across Europe, the US, Latin America, and Asia.

In Alternative Asset Management, Alantra offers its clients unique access to a wide range of investment strategies in seven highly specialized asset management classes (private equity, active funds, private debt, infrastructure, real estate, transition energy, and technology).

As of 30 September 2022, assets under management from consolidated businesses stood at €2.1bn, while assets under management from Strategic Partnerships, in which Alantra holds a significant stake, were €13.6bn.



A propos de Solarig

Solarig is a global, best-in-class developer of renewable energy utility-scale projects with a vast and solid experience in the development, construction, financing and operation of renewable energy plants, consistently growing since its inception in 2005.

The company currently manages 10GW of photovoltaic assets globally, with an 8GW portfolio under development and more than 800 people across 15 countries. PV assets management, through Solarig´s stake within Alantra Solar, means one more step towards closing the circle of Solarig´s activities with the perspective of becoming an integrated and global supplier of projects.

With more than 17 years of experience in the sector and strong corporate values, Solarig has integrated the Sustainability variable at all levels of the organization, which implies making business decisions taking into account the risks associated with our activities and the management of their consequences. We are proudly leading the energy transition towards global decarbonization and helping to achieve the energy self-sufficiency of the markets where we operate.



A propos de Reichmuth Infrastructure

Reichmuth Infrastructure est un gestionnaire d'actifs spécialisé en infrastructures et en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, du transport et de l'économie circulaire depuis 2012. Reichmuth Infrastructure offre à ses clients des solutions d'investissement durables répondant aux normes sociales

et environnementales les plus élevées, combinées à des rendements attractifs sur le long terme. Reichmuth Infrastructure gère plus de 1,6 milliard d'euros à travers trois fonds d'infrastructure diversifiés et via des mandats spéciaux. L'équipe interdisciplinaire est composée de dix-huit professionnels ayant des expériences diverses dans la gestion d’investissements, les marchés privés ainsi que divers secteurs industriels.



A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux (2), Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 1 900 milliards d’euros d’encours (3).

Ses six plateformes de gestion internationales (4), sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.



Amundi Transition Energétique

Filiale d’Amundi, Amundi Transition Energétique (ATE) est une société de gestion d’actifs d’infrastructures liées à la transition énergétique. Son équipe de gestion indépendante élabore des solutions de long terme décorrélées des marchés financiers, qui reposent sur des partenariats avec des industriels du secteur. ATE gère plus de 360 actifs dans le domaine de la transition énergétique pour une puissance de 1700 Megawatts (5), ce qui correspond à la fourniture en électricité d’une ville d’environ un million d’habitants.



