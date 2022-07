ADVANT Altana accompagne Edify dans la cession du groupe Zurflüh-Feller à Geneo

Acquise en 2008, Edify a accompagné́ Zurflüh-Feller dans sa transformation de PME française et familiale pour lui permettre de devenir une ETI internationale.



Zurflüh-Feller est désormais un leader européen du marché des composants pour volets roulants et rideaux métalliques. Depuis 2008, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 53 M €, réalisé principalement en France, à 87 M €, dont 27% de l’activité à l’international. L’entreprise franc-comtoise continue sa croissance sur le marché européen et poursuit la diversification de son activité. Cette cession matérialise l’accompagnement, par Edify, de l’entreprise dans sa transformation et sa croissance sur un temps long.



Au travers de cette opération, ADVANT Altana démontre une nouvelle fois son savoir- faire auprès des dirigeants d’entreprises sur leurs opérations stratégiques.



L’équipe d’ADVANT Altana qui a accompagné Edify pour cette opération de cession est composée de : Gilles Gaillard (associé corporate M&A) et d’Olivier Carmes (avocat corporate M&A), ainsi que Pierre Lubet (associé, droit social) et Alexandre Véran (collaborateur, droit social), Louis des Cars (associé, public) et Carole-Anne Vaucelle (collaborateur, public).



A propos d’Edify : holding industrielle, Edify a un portefeuille constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME industrielles, principalement, françaises, espagnoles et suisses : Pellenc (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l’oléiculture et les espaces verts), Les Usines Métallurgiques de Vallorbe (limes et outils de précision pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), De Buyer (ustensiles de cuisine et de boulangerie-pâtisserie), Thermo-Technologies (fils de haute technicité et revêtements des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique), Ligier Group (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis), Gaviota (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), K-Ryole (remorques électriques intelligentes pour vélos) et Agromillora (solutions de multiplication des plants pour l’agriculture)....



Autres conseils impliqués dans l’opération : Banque d’affaires : Cofina – Christian Tachon et Jean-Michel Staron, Conseil financier : PwC – Stéphane Salustro et Rodolphe Challand.



ADVANT Altana est un cabinet d’avocats multi-practices fondé en 2009, qui compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22 associés, à Paris et plus de 600 avocats et juristes, dont 140 associés, en Europe continentale et au-delà (14 bureaux) à travers son association avec les cabinets allemand ADVANT Beiten et italien ADVANT Nctm. Les équipes d’ADVANT Altana accompagnent des entreprises françaises et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs d’activités les plus régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies Renouvelables, Sciences de la Vie, Technologies – Médias – Télécommunications.





