ABBYY et M-Files renforcent leur collaboration pour accélérer la transformation numérique des entreprises

ABBYY®, leader mondial du Content IQ, annonce un partenariat technologique renforcé avec M-Files, entreprise spécialisée dans la gestion intelligente de l’information, afin d’enrichir l’offre de solutions de gestion documentaire basées sur l’intelligence artificielle (IA) destinées à leurs clients communs.



ABBYY est devenu un Certified Application Partner (CAP) de M-Files suite au lancement du connecteur FlexiCapture pour M-Files. Ce connecteur intègre en toute transparence les fonctionnalités intelligentes de reconnaissance et d’extraction de données d’ABBYY à la solution de gestion intelligente de l’information de M-Files, pour une automatisation complète des solutions professionnelles de bout en bout (automatisation du traitement des factures fournisseurs, par exemple). Le programme CAP permet aux partenaires certifiés de bénéficier d’un support et d’une assistance pour développer et commercialiser des applications métiers reposant sur la plateforme de gestion intelligente de l’information M-Files.



« Notre partenariat avancé avec M-Files illustre la nécessité croissante de solutions de traitement documentaire intelligent qui améliorent l’agilité des entreprises et soutiennent leur transformation numérique », explique Bruce Orcutt, vice-président senior du marketing produit chez ABBYY. « Nous sommes honorés de faire partie des Certified Application Partners de M-Files et avons hâte de poursuivre une collaboration efficace à long terme au service de nos clients. »



Ce partenariat renforcé facilite également l’intégration de la fonctionnalité Capture-as-a-Service d’ABBYY dans M-Files, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder à des services de classification, d’extraction et de transformation tout au long du cycle de vie d’un document.

« Nous sommes fiers du développement de notre partenariat avec ABBYY, grâce auquel nous pouvons améliorer nos solutions et nos services basés sur l’IA pour optimiser les processus métiers et l’expérience client », déclare Michael Tanner, vice-président de la stratégie et du développement de l’entreprise chez M-Files. « Notre collaboration étroite avec ABBYY nous encourage à tirer le meilleur parti de la solution inégalée d’ABBYY pour le traitement intelligent des documents dans notre plateforme innovante de gestion intelligente de l’information reposant sur l’IA. »



Par ailleurs, M-Files pourra faire appel au service Text Analytics for Contracts d’ABBYY, une solution SaaS de découverte et d’analyse de données, dans sa plateforme de gestion intelligente de l’information. Text Analytics for Contracts exploite les fonctionnalités puissantes de reconnaissance de texte, de linguistique avancée, d’acquisition de données et de traitement du langage naturel d’ABBYY pour identifier et extraire automatiquement les renseignements utiles des contrats et des baux, accélérer la migration des contenus et faciliter la mise en conformité.



« Grâce au partenariat entre ABBYY et M-Files, nous avons pu nous appuyer sur leurs technologies respectives pour rationaliser le traitement des factures et améliorer nos relations fournisseurs », affirme Angela Costa, responsable des services transactionnels chez Probuild. « Nous utilisons la solution d’ABBYY et de M-Files pour traiter des milliers de factures par mois. Cela nous a permis de réduire considérablement nos charges d’exploitation, d’accélérer le traitement et de faciliter la recherche et la consultation des factures. »



À propos d’ABBYY

ABBYY est un leader mondial du Content IQ. ABBYY offre une gamme complète de technologies et de solutions basées sur l’intelligence artificielle, qui génèrent de la valeur à partir des contenus d’entreprise et accélèrent la croissance des organisations en catalysant leur transformation numérique. Les technologies d’ABBYY sont utilisées par des milliers d’entreprises de toutes tailles et d’organismes publics ainsi que 50 millions de particuliers. ABBYY est implanté dans 11 pays et compte plus de 1 100 collaborateurs.



ABBYY et le logo ABBYY sont des marques déposées ou des marques d’ABBYY Software Ltd. Les autres noms de produits mentionnés dans le présent document sont susceptibles d’être des marques et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme telles.



A propos de M-Files

M-Files fournit une solution intelligente de gestion de l'information qui améliore la performance des entreprises en permettant aux salariés de gérer et d'exploiter simplement leurs données et documents depuis leur ordinateur, mobile ou tablette. Contrairement aux systèmes de gestion de contenus classiques (ECM), M-Files unifie les systèmes et s’intègre rapidement au cœur des systèmes d’informations sans nécessiter la migration des contenus. L’utilisateur accède facilement à l’information depuis un point unique, quel que soit le dossier ou progiciel dans lequel elle est stockée (dossiers réseau, SharePoint, services de partage de fichiers, systèmes ECM, CRP, ERP, etc…). Grâce à des technologies d’Intelligence Artificielle et notamment à la Couche de Métadonnées Intelligentes (IML), M-Files favorise le travail collaboratif en brisant les silos informationnels.

Des milliers d’organisation dans plus de 100 pays utilisent M-Files pour la gestion de leurs informations et processus métiers, parmi lesquels NBC Universal, Clarins, Roche, Nexeya, EDF ou encore thyssenkrupp.

