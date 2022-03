ABAS France annonce une nouvelle version de sa solution de Business Intelligence Dans un souci continu de satisfaire ses clients, ABAS France lance sa nouvelle version de Business Intelligence, BI Sense 3.0.

Afin de répondre au mieux aux attentes de ses utilisateurs, l’éditeur d’ERP proposera, pour le premier semestre 2022, les principales fonctionnalités financières au sein de son module d’aide à la décision.



Une nouvelle version de BI Sense qui répond aux attentes des clients



Il est dans la philosophie d’ABAS France de construire ses produits en collaboration avec ses clients industriels. Et BI Sense n’échappe pas à la règle. En effet, BI Sense 3.0 a été conçu à partir des retours d’une enquête client menée en 2020 sur leurs besoins en matière de visualisation d’indicateurs de performance. Dans les réponses apportées par les clients, l'ajout de nouvelles fonctionnalités relatives aux indicateurs financiers a été plébiscité.



Actuellement, près d’une vingtaine de clients d’ABAS France utilisent le module de Business Intelligence et visualisent en temps réel l’ensemble des KPIs des métiers achat, production et vente, indispensables à leurs prises de décisions organisationnelles.



”Le BI est devenu indispensable pour pouvoir analyser en temps réel la masse d’information que produit notre entreprise. L’utilisation des favoris, des boutons de navigation, des graphiques multiaxes permettent de trouver toutes les réponses instantanément et dans tous les domaines. Grâce à BI Sense, nous avons pu supprimer de nombreux tableaux de bord et reporting. C’est un gain de temps considérable et surtout une finesse d’analyse que nous n’avions pas. Chacun y trouve son compte en fonction de son besoin dans un environnement particulièrement user friendly. Par ailleurs, une fois les règles de codification et les exports mis en place, l’automatisation avec l’ERP est possible, elle permet un gain de productivité appréciable et le partage d’un langage commun, ce qui est nécessaire pour un groupe comme CGR composé de 20 sites internationaux.” Ainsi en témoigne Sylvain Coniel, Directeur de la Performance industriel du groupe CGR, leader sur le marché des ressorts en spirale et client d’ABAS France depuis 2013.



Pleins feux sur les indicateurs financiers



Cette version de BI Sense intéressera plus particulièrement les professionnels des départements financiers des entreprises industrielles. En effet, dès le premier semestre 2022, ils pourront sélectionner des exercices fiscaux décalés et visualiser le grand livre des comptes extrait d’abas ERP. Des tableaux de bords intuitifs et dynamiques qui faciliteront une analyse complète des indicateurs financiers.



Outre la création des fonctionnalités liées aux finances, les données des métiers vente, achat et production se verront enrichies. Les clients compteront dorénavant sur une dissociation entre les ventes standards, projets ou SAV et une étude approfondie de celles-ci selon les critères choisis par l’utilisateur (sélection des données par marché, client, produit, pays, saison, chiffre d’affaires etc.). L’analyse de la production sera également facilitée grâce à une comparaison claire entre le temps passé sur les machines, le nombre d’unités acceptées, les ordres de fabrication lancés et le temps de rebut.



François Lachenal, Project Manager et Responsable du Département BI d’ABAS France et Expert de la Business Intelligence depuis plus de 20 ans déclare :



“Les nouvelles fonctionnalités de BI Sense comportent de réels avantages pour les acteurs du secteur industriel. Elles contribuent à une meilleure vision et une exploitation pertinente de leurs données. Notre solution BI Sense 3.0 accélérera la prise de décision des dirigeants en mettant à disposition en temps réel toutes les informations dont ils ont besoin. Nous ferons bénéficier ainsi à nos clients d’une meilleure réactivité face aux possibles ajustements à apporter afin qu’ils puissent atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés.”



La culture de la donnée au cœur du business d’ABAS France



Le module BI Sense connecté à l’ERP de l'éditeur est fondé sur la technologie du leader du marché de la Business Intelligence : Qlik. Le partenariat entre les deux entités date de 2014 avec le développement d’une première version du logiciel de Business Intelligence antérieurement appelé abas View. Depuis, la solution n’a eu de cesse d’évoluer en intégrant de nouveaux métiers et des données multi-instances dans un outil flexible, multilingue et entièrement configurable. Toutes ces améliorations ont participé au perfectionnement de BI Sense dans la visualisation et l’analyse intelligente et instantanée des KPIs standards de l’industrie.



Au fil du temps, éclairer ses clients dans la compréhension de leurs activités en croisant et synthétisant rapidement leurs données est devenu une responsabilité importante pour ABAS France.



“Dans un contexte où les entreprises se retrouvent à analyser un volume exponentiel de données au quotidien, notre module de Business Intelligence facilitera le travail de nos utilisateurs grâce à un outil d’un potentiel illimité d’analyse qui leur permettra d’accroître leur productivité. Cette nouvelle version de BI Sense confirme notre volonté d’accompagner au mieux nos clients dans la réussite de leurs activités grâce à un accès direct, simple et rapide à leurs indicateurs clés de performance.” précise Pierre Baudoin, Directeur Général d’ABAS France.



A propos d’ABAS

ABAS, leader sur le marché des ERP, développe, commercialise et assure le bon fonctionnement de solutions de gestion intégrée (ERP) et d’e-Business à destination des entreprises industrielles. Présent dans 27 pays avec 64 agences et 1100 experts techniques et commerciaux dans le monde, le groupe accompagne près de 120 000 utilisateurs dans l’utilisation de ses solutions innovantes et éprouvées abas ERP. abas ERP collabore avec plus de 4000 entreprises qui sont des références dans leurs domaines comme le célèbre embouteilleur Perrier en France. abas est présent en France au travers de 5 agences situées dans les régions Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Grand-Est.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Treezor devient le 1er Établissement de Monnaie Électronique français agréé pour l’ensemble des services de paiements Weird And Wonderful Casino Halls In Australia Scalable Capital lance en France son courtier en ligne avec actions, fonds, plans d’investissement et cryptomonnaies