95% des entreprises vont augmenter leurs salariés en 2023

Walters People présente l’édition 2023 de son étude de rémunération. Dans le contexte actuel d’inflation et d’inquiétude relative au pouvoir d’achat, et alors que la période des évaluations annuelles commence, les relations entre employeur et collaborateur promettent d’être très largement influencées par les salaires.Au-delà de niveaux d’exigences inédits quant à leur rémunération, les salariés font preuve d’une nette confiance face au marché, ce qui pousse 70% d’entre eux à envisager de quitter leur entreprise si celle-ci ne propose pas des hausses de salaire au moins équivalentes à l’inflation.Alors que l’inflation sur un an en France s’affiche à 5.9% en décembre (source : Insee), les professionnels comptent bien utiliser cet argument dans leurs négociations annuelles. 68% d’entre eux prévoient d’appuyer leur demande d’augmentation de salaire sur ce chiffre. 69% se disent même prêts à envisager de changer d’entreprise en cas de désaccord quant au niveau de hausse de salaire accordé – ou non.Cette proportion est d’autant plus préoccupante pour les entreprises que 64% des professionnels disent douter que leur employeur fasse un effort pour contrer l’inflation. Ils ne sont d’ailleurs que 30% (un chiffre historiquement bas, -11 points versus 2022) à penser qu’ils seront augmentés cette année.Les professionnels semblent donc disposés à s’ouvrir à de nouvelles opportunités, d’autant plus que leur assurance face au marché ne cesse de se renforcer. Ils sont 78% à se dire confiants quant aux opportunités qui pourraient leur être proposées, alors même que 67% d’entre eux mettent désormais la priorité sur le salaire par rapport à la sécurité de l’emploi.Face aux fortes attentes de leurs équipes, les entreprises semblent disposées à réagir malgré les 70% de professionnels qui s’attendent à ne rien obtenir. 95% des employeurs déclarent qu’ils vont proposer des hausses de salaires à leurs équipes en 2023. Parmi eux, les trois quarts (73%) indiquent que cette décision est motivée par le contexte inflationniste.Ce phénomène favorable aux salariés est encouragé par la prise de conscience face à l’inflation, mais aussi par une réflexion profonde quant à la rétention des équipes. 71% des entreprises font part de leur inquiétude relative à leur capacité à s’aligner sur les attentes de leur collaborateurs. Un sentiment confirmé par les professionnels eux-mêmes : 94% d’entre eux souhaitent une hausse de salaire au moins égale au niveau de l’inflation mais moins d‘un sur deux (48%) anticipe une hausse dépassant les 6% (parmi les 30% pensant être augmentés). C’est alors dans les secteurs et domaines d’activité où la demande en main d’œuvre est la plus forte que les évolutions seront les plus importantes.Face à l’inflation, les entreprises semblent être plus volontaires que ce que leurs collaborateurs imaginent. Si certains domaines d’activité auront du mal à suivre le rythme de l’inflation, d’autres vont proposer des hausses de salaires notables, voire au-delà de la barre des 6% pour pallier le manque de main d’œuvre :• Métiers du juridique : plusieurs métiers du juridique vont permettre à leurs professionnels d’obtenir des différences de salaires supérieures à 10% en 2023 par rapport à 2022. C’est dû à la conjonction de deux phénomènes : des salaires plus élevés pour les juniors et notamment pour ceux qui sont passés par l’alternance et des packages plus avantageux avec des parts variables croissantes.• Métiers de l’immobilier : en réponse à une véritable tension sur les postes, les salaires vont augmenter de 8% en moyenne. C’est particulièrement le cas pour les professionnels du Property Management et de l’administration de biens, qui sont dans une vraie position de force.• Métiers de l’audit et de l’expertise comptable : il manque plusieurs milliers de professionnels sur ce marché ce qui a poussé les acteurs à faire grimper leurs salaires (+6% chez les Big Four). Ce phénomène perdure depuis une dizaine d’années et se confirmera en 2023 avec parfois des hausses jusqu’à 8%.« Le salaire est plus que jamais le nerf de la guerre. Les professionnels sont conscients des taux d’inflation mais aussi des difficultés des entreprises à recruter, ce qui les place en position de force. On note tout de même que les employeurs sont désireux de réagir et savent que 2023 est une année charnière : vont-ils mettre les moyens pour retenir leurs équipes en satisfaisant leurs attentes ? » interroge Coralie Rachet, Managing Director de Walters People et de Robert Walters France.Walters People a interrogé plus de 900 professionnels non cadres en octobre et novembre 2022 afin de connaître leur état d’esprit vis-à-vis du marché de l’emploi pour les 12 mois à venir.A propos de Walters People – www.walterspeople.frWalters People est la filiale du groupe Robert Walters dédiée au recrutement intérimaire et permanent pour les fonctions supports et financières des entreprises en France, Belgique, au Chili, en Espagne et en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Spécialistes du travail temporaire, nous recrutons également des candidats qualifiés pour des postes en CDI et CDD, du jeune diplômé au cadre expert, en administration des ventes et supply chain, en assistanat, en banque et assurance, en immobilier, en comptabilité et finance, dans les métiers des Life Sciences, en juridique et en ressources humaines. Walters People a été nommée Great Place to Work® à deux reprises.walterspeople.com