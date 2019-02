75% des gestionnaires ALM-Trésorerie déclarent rapporter directement au CFO vs. moins de 20% il y a 10 ans

La fonction ALM-Trésorerie a bien évolué depuis la crise financière de 2008. Elle est devenue le point central dans le pilotage du bilan et dans l’intégration des activités d’exécution et de pilotage des risques bilantiels (liquidité, taux et change).Aujourd’hui, la gouvernance de ces activités est centralisée : 75% des gestionnaires ALM-Trésorerie déclarent rapporter directement de leurs activités au CFO, contre moins de 20% il y a dix ans. C’est ce que souligne la dernière édition du Treasury Benchmarking Survey*, réalisée par le BCG et intitulée « Trimming the Sails ».De plus, la fonction ALM-Trésorerie joue un rôle clé dans la création de valeur des banques. Malgré un environnement de taux bas, elle continue de contribuer à hauteur de 10% en moyenne à la marge nette d’intérêts. Pour ce faire, environ 60% des gestionnaires ALM-Trésorerie déclarent utiliser un portefeuille d’investissement dédié. La taille de ces portefeuilles a augmenté ces dernières années, notamment en Europe, afin de compenser le faible niveau des taux. Les gestionnaires ALM-Trésorerie doivent poursuivre ce changement de paradigme : diminuer leur aversion aux risques pour se focaliser sur la création de la valeur et être ainsi plus résilients.Les gestionnaires d’ALM-Trésorerie doivent également être suffisamment agiles pour faire face à l’émergence de nouveaux concurrents et des nouvelles technologies. Assurer l’avenir de cette fonction clé nécessitera de nouvelles compétences, de nouveaux outils ainsi qu’une infrastructure IT solide. Pour ce faire, le prochain grand défi des gestionnaires ALM-Trésorerie sera d’entamer leur transformation digitale, qui favorisera l’optimisation des business models des banques. En effet, à terme, les nouvelles technologies (IA, machine learning, blockchain, robotique et techniques de saisie de données) permettront de réduire les coûts d’exploitation de la gestion ALM-Trésorerie de 20% à 30% et d’augmenter leurs contributions aux revenus nets d’intérêts de 10% à 15%.* Etude menée auprès 44 banques en Europe et en Amérique du Nord.