7 clichés économiques sur le couple franco-allemand

« Dans les starting blocks pour changer l’Europe ensemble, l’Allemagne et la France doivent commencer par se connaître un peu mieux. Sept clichés persistent de part et d’autre du Rhin sur les forces et faiblesses économiques du couple franco-allemand », prévient Ludovic Subran, Chef économiste d’Euler Hermes. Le leader mondial de l’assurance-crédit réfute ces idées reçues, chiffres à l’appui.



Cliché n°1 : « Comme la France fait plus de bébés que l’Allemagne, son potentiel de croissance est supérieur »

FAUX ! Avoir un meilleur taux de fertilité, et donc plus de capital humain à disposition, ce n’est pas suffisant. Les forces vives supplémentaires doivent être employées pour tirer la croissance économique vers le haut.



Cliché n°2 : « La productivité du travail est meilleure en France qu’en Allemagne car la France recense plus de chômeurs »

FAUX ! Après correction de l’effet de sous-emploi, la France dépasse toujours l’Allemagne en matière de productivité de +1,4% (+5% avant correction).



Cliché n°3 : « L’austérité budgétaire est plus forte en Allemagne qu’en France »

FAUX ! Depuis 2013, les dépenses publiques françaises n’ont cru que de +6%, soit plus de deux fois moins qu’en Allemagne (+13,6%).



Cliché n°4 : « La France a perdu la bataille de la compétitivité face à l’Allemagne »

FAUX ! Entre 2012 et 2017, le coût unitaire de la main d’œuvre allemande a cru de +9%, soit près de trois plus qu’en France (+3,4%)



Cliché n°5 : « Les PME allemandes sont plus performantes que les françaises »

FAUX ! Les marges bénéficiaires (bénéfice net/chiffre d’affaires) des PME françaises s’élèvent à 3,1% contre 2% en Allemagne. Le rendement du capital investi est de 22,4% pour les PME françaises, contre 15,3% en Allemagne. Avantage France également au niveau de la trésorerie, avec un ratio flux de trésorerie/chiffre d’affaires qui s’élève à 4,9% pour les PME françaises contre 4,1% pour les allemandes.



Cliché n°6 : « La France est le partenaire commercial principal de l’Allemagne »

FAUX ! L’Allemagne est le premier partenaire commercial de la France, cristallisant 16,5% des exportations et importations françaises de biens. Mais pour l’Allemagne, la France n’est que le second partenaire commercial après la Chine, la deuxième destination d’export derrière les Etats-Unis, et le troisième fournisseur derrière la Chine et les Pays-Bas.



Cliché n°7 : « Parce qu’elle croît plus vite que la France, l’Allemagne devrait investir plus que la France »

FAUX ! En 2016, le ratio investissement/PIB était de 22% pour la France et de 20% pour l’Allemagne. Que ce soit dans le public ou dans le privé, la France a un ratio d’investissement plus important que l’Allemagne (de +1,3 point et +1 point respectivement).



*Etude de référence à retrouver en PJ (PDF 9 pages en anglais).



Euler Hermes France