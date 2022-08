6 étapes pour créer une boutique Facebook en ligne À partir de maintenant, commencez à vendre vos produits ou services en créant une boutique Facebook. Vous êtes dans le besoin d’agrandir votre commerce en ligne et de générer des revenus ? Voici six étapes toutes simples pour créer votre première boutique en ligne Facebook.

1- Identifiez votre niche



Mettre en place un



Ensuite, définissez une sous-catégorie. Chaque catégorie présente différentes fonctionnalités qui vous aideront dans l’exercice de votre business. Lisez les conditions d'utilisation pour un usage à bon escient. Enfin, optez pour un nom facilement prononçable qui vous fera référencer. Vous pouvez également optimiser votre page en insérant des mots clés de votre activité dans la section « À propos ».



2- Présentez votre entreprise



Qui êtes-vous ? Que vendez-vous ? Il est indéniable que vous devez répondre à ces questions en fournissant quelques informations sur votre page Facebook. Vos clients potentiels sont curieux d’en savoir plus à votre sujet. Mieux vous les renseignez avec une petite description, plus vous créerez une proximité avec eux.



Les sections que vous aurez à remplir sont les suivantes :

- Coordonnées (téléphone, adresse mail, adresse de l’entreprise)

- Site internet

- Produits ou services proposés

- À propos

- Mentions légales



N’hésitez pas à faire un storytelling pour mieux captiver l’attention de vos visiteurs. Aussi, créez un nom d’utilisateur pour personnaliser l’adresse de votre page.



3- Illustrez votre page Facebook



Donnez une meilleure image à votre boutique en ligne en choisissant une bonne photo de profil et de couverture. La photo de profil est souvent perçue comme un logo ou toute autre image représentant votre activité. La taille requise est de 320 pixels de large x 320 pixels de haut.



Quant à la photo de couverture, le pixel au large doit être de 720. La couverture informe sur les actualités de votre boutique. Le contenu peut être présenté sous la forme d’une promotion, d’une offre, ou d’un événement en cours. Par exemple, si vous faites dans l’automobile, laissez un visuel sur les



Pour plus d’originalité, la couverture peut ne pas être une photo. Elle peut se présenter sous la forme d’un petit spot vidéo, ou même en diaporama. Hormis la qualité de l’image, le respect des dimensions, vous pouvez ajouter une charte graphique. L’identité d’une marque se reconnaît à partir de ses illustrations, couleurs, et typographies.



4- Paramétrez les fonctionnalités



La configuration favorise une meilleure expérience à vos internautes à chaque fois qu’ils visiteront votre page. Cliquez sur paramètre pour :

- Régler sur automatique les réponses de votre messagerie lorsqu’on vous contacte.

- Mettre en avant sur la page des boutons d’actions (contacter, réserver, acheter, etc).

- Répartir les rôles de gestion de la page.



Ces aspects précités ne sont que des exemples de tout ce que vous pourrez mettre à jour dans les paramètres. Si vous avez un compte Instagram, il est possible de le connecter à votre page.



5- Ajoutez des produits



La qualité d’un produit est remarquable par sa bonne présentation. Chaque offre doit avoir un nom, un prix et surtout une description. Dans la partie description, mettez en avant les avantages et les bénéfices que peuvent apporter le produit. La description est une fiche produit qui doit être concise, précise et claire pour vos cibles.



6- Assurez-vous de la visibilité du produit



Vous pourrez y mettre l’URL d’un site au besoin où vous concluez la vente. Ensuite, intégrez une modalité de paiement d’achat pour que vos clients puissent s’approvisionner de vos produits en toute sécurité. Une boutique bien paramétrée ne peut que



La boutique une fois opérationnelle, faites des publications régulières à forte valeur ajoutée. Cela vous permettra de générer de l'audience et incitera les algorithmes à élargir votre portée organique. Renforcer les liens avec vos internautes permettra d'avoir des avis positifs et donc de vendre plus pour gonfler vos revenus sur le long terme.

