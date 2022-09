46% des PME françaises contraintes de contracter un prêt en raison de la lenteur des paiements Une nouvelle enquête indépendante menée aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Royaume-Uni auprès de plus de 2.000 dirigeants de PME, révèle les défis que leur posent l'actuel écosystème de paiement.

Elle montre que :



● 30% des PME françaises affirment que les paiements prennent entre deux et trois jours pour leur parvenir, pour 35% en moyenne en Europe.

● En outre, 43% déclarent qu'au cours des 12 derniers mois, leur entreprise n'a pas pu tenir ses engagements en raison de la lenteur du processus de traitement des paiements.

● 46% ont été obligées de contracter un prêt en raison de paiements tardifs ayant entrainé des ruptures de leur trésorerie.

o 60% affirment que les retards et l'imprévisibilité des flux de trésorerie constituent le principal défi auquel elles sont actuellement confrontées.

● La grande majorité (60%) considère que les entreprises doivent de toute urgence moderniser leurs capacités de traitement des paiements.

o 68% prévoient d'adopter des capacités de traitement des paiements en temps réel au cours des 12 prochains mois.



Les petites et moyennes entreprises (PME) européennes souffrent d'importants problèmes de paiement, mais comprennent encore mal les processus qui sont en jeu. C’est ce que révèle une nouvelle étude d'Aion Bank, fournisseur Banking-as-a-Service (BaaS).



L'entreprise a commandé une enquête indépendante auprès de 2.004 dirigeants de PME basées au Royaume-Uni (504), en Belgique (500), en France (500) et aux Pays-Bas (500).



Interrogées sur le temps nécessaire pour que les paiements internationaux soient traités et leur parviennent, seules 10% des PME ont répondu que les paiements sont traités instantanément et 11% que le processus se déroule dans l'heure.



Tous territoires confondus, le plus grand nombre de PME interrogées (35%) a indiqué que les paiements internationaux mettent en moyenne entre deux et trois jours pour leur parvenir. Plus précisément, c'était le cas de 39% des PME françaises pour respectivement 59% en Belgique, 25% au Royaume-Uni et 19% aux Pays-Bas.



43% des PME françaises ont déclaré qu'elles n'avaient pas pu respecter leurs engagements en raison de la lenteur du traitement des paiements, pour 52% en moyenne en Europe. Et 46% ont déclaré avoir été obligées de contracter un prêt en raison des ruptures de trésorerie dues à la lenteur des paiements. La moyenne européenne est de 54%.



D'ailleurs, lorsqu'on leur demande pourquoi, si elles en ont la possibilité, elles choisissent un canal de paiement plutôt qu'un autre, 44% des PME françaises répondent la rapidité et la facilité des paiements, 39% les garanties de sécurité et normes de conformité, et 44% la rentabilité. En outre, la possibilité d'offrir à leurs partenaires et clients différentes options de paiement (15%), d'automatiser les tâches administratives sur papier tout au long du processus de paiement (16%) et d'être plus flexible entre les différents prestataires de paiement (15%) sont considérés comme des éléments qui feraient la plus grande différence positive pour la capacité de leur entreprise à fournir des produits et des services.



Selon l'étude, en France ainsi qu'en moyenne en Europe, la majorité des PME (60% FR et 62% EU) a déclaré que les retards et l'imprévisibilité des flux de trésorerie constituent le plus grand défi auquel elles sont actuellement confrontées, tandis que la même proportion a indiqué que les coûteuses fluctuations des devises (foreign exchange - FX) et des taux de change mobilisent une partie importante de leurs ressources.



En ce qui concerne l'avenir, la majorité (60%) considère que les entreprises doivent moderniser de toute urgence leurs capacités de traitement des paiements. En effet, 68% des PME françaises ont l'intention d'adopter des capacités de traitement des paiements en temps réel au cours des 12 prochains mois, pour 68% des PME européennes.



Kim Van Esbroeck, Country Head de Aion : « La longueur des délais de règlement, les transactions retardées et le manque de transparence dans le domaine des paiements peuvent constituer de véritables casse-têtes pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont généralement moins de réserves dans lesquelles puiser en cas de rupture de cash-flow. Nos recherches montrent que ces organisations classent les paiements tardifs parmi leurs défis les plus importants et que beaucoup d'entre elles prennent des mesures drastiques pour rester à flot. »



« Dans le climat macroéconomique actuel, le cash-flow peut faire la différence entre la survie et l'insolvabilité, et le traitement imprévisible des paiements constitue la plus grande perturbation pour des opérations commerciales. Banking-as-a-Service (BaaS) offre de nouvelles perspectives et de meilleures solutions, la possibilité de faire des paiements en temps réel devenant une réalité pour davantage d'entreprises. Notre technologie identifie automatiquement le canal de paiement le plus approprié pour n'importe quelle transaction, ce qui nous permet d’offrir à nos clients le règlement le plus rentable et le plus rapide. »



À propos de Aion Bank et de Vodeno

Se profilant comme des partenaires dans le secteur des services financiers, Aion Bank et Vodeno se sont fixés pour mission de le révolutionner. Disposant d'un écosystème de type plateform cloud-native 360, d'une licence bancaire européenne et d'une équipe d'experts bancaires, nous sommes dans une position unique pour offrir des services financiers intégrés complets aux banques, aux prêteurs et aux commerçants, quels que soient leur taille et leur secteur. Couvrant tous les domaines de l'écosystème bancaire, allant du smart contract enabled core banking jusqu'aux comptes, en passant par l'intégration, les paiements, les cartes, les investissements et les solutions de prêt, Aion et Vodeno offrent la possibilité de répondre aux exigences de la législation tout en permettant une innovation rapide.



Aion Bank et Vodeno sont des sociétés distinctes adossées à la société de private equity Warburg Pincus LLC.



À propos de l’enquête

L'enquête a été réalisée en juin 2022 par l'agence d'études de marché indépendante Censuswide auprès de 2.004 dirigeants seniors de petites et moyennes entreprises (PME) européennes. Censuswide est membre de la Market Research Society (MRS) Company Partner Service, dont elle respecte strictement le code de conduite et l'engagement de qualité. Son adhésion à la MRS signifie qu'elle respecte des directives strictes concernant toutes les phases de l'enquête, y compris sa conception et la collecte des données, la communication avec les répondants, la réalisation du travail sur le terrain, l'analyse et le reporting ainsi que le stockage des données. Les 2.004 répondants occupent tous des postes de direction au sein de PME européennes : 504 au Royaume-Uni, 500 en Belgique, 500 en France et 500 aux Pays-Bas.



