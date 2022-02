4 tendances design dans le monde de la finance







Un bureau d’expert-comptable prenant soin de sa communication ?

“Impensable ! La finance c’est un secteur sérieux, ce n’est pas de la grande consommation !”

Ami voyageur spatio-temporel des années 80, bienvenue en 2022 !



Et sachez que vous n’êtes pas au bout de vos surprises :

● Votre coupe de cheveux en mulet n’est plus du tout à la mode,

● Le minitel a été remplacé par Internet,

● La France a remporté deux fois la coupe du monde de football.



Prenez quelques instants pour vous remettre de vos émotions, et revenons à nos moutons, à savoir l’importance du design dans le monde de la finance, et les tendances actuelles.



UI/UX: l’interface et l’expérience utilisateur



Tout le monde en parle, mais peu de gens savent véritablement de quoi il s’agit. L’UI/UX (pour User Interface et User Experience) est ce qui fait qu’un site ou une application vous paraît agréable, simple à naviguer, facile à utiliser.



Avec l’avènement de la banque en ligne et de la banque intelligente sur Smartphone, c’est devenu LE cheval de bataille principal des grands groupes financiers en général, et des banques en particulier.

● Les clients cherchent à gérer leur argent de la manière la plus simple possible, sans perdre de temps à essayer de comprendre comment cela fonctionne.

● L’explosion des services de paiement en ligne (Paypal, Revolut, Apple Pay, Google Wallet…) a entraîné l’apparition d’une concurrence bien réelle que les banques traditionnelles ne peuvent plus ignorer.

● À l’heure du e-commerce et des paiements sans contact, rapidité et flexibilité sont de mise.



Le monde de la finance consacre donc une bonne partie de son budget communication à améliorer ses pages web, applications et autres services en ligne.



Ceci implique évidemment un gros travail de design, car qui dit «



Voici ce qui fonctionne le mieux en ce moment.



Les bannières



Pratiques, simples et utiles, les bannières sont un excellent moyen de guider l’utilisateur vers les services qui peuvent l’intéresser.



Il existe quelques règles à suivre pour créer une bannière efficace :

● Respecter le placement et le format. Ceux-ci varient selon le message à transmettre, mais les plus courants sont les en-têtes et pieds de page, les demi pages verticales, et les rectangles latéraux.

● Utiliser un texte clair. La taille doit être suffisamment grande, et la police doit être parfaitement lisible (les scripts et manuscrits sont à éviter).

● Ajouter des images de qualité. Que ce soient des graphiques ou des photos, leur résolution doit être excellente. Ils doivent aussi avoir un schéma de couleur attrayant et un visuel impactant.

● Rester simple. Surcharger une bannière ou créer un design compliqué n’est jamais une bonne idée.



Tout ceci peut paraître compliqué, mais c’est en réalité à la portée de tout le monde, surtout à l’aide d’un



Les applications



Comment rendre la gestion de votre compte bancaire le plus simple possible, tout en garantissant une protection maximale de votre argent ?



Voici le défi auquel font face les banques pour attirer de nouveaux clients. Et la solution qui fonctionne le mieux à l’heure actuelle est l’utilisation d’applications pour Smartphone :

● La grande majorité des utilisateurs possèdent un Smartphone, qu’ils conservent tout le temps sur eux.

● Les Smartphone actuels sont équipés de moyens de protection avancés qui permettent de garantir l’identité de son utilisateur (bien plus qu’une signature sur un chèque, par exemple).

● Les applications sont rapides, performantes et simples à utiliser en toutes circonstances.



De fait, les banques misent tellement sur les applications mobiles que nombre d’entre elles forcent leur client à les



Vous l’aurez compris : les applications mobiles sont le nerf de la guerre pour les banques, et elles investissent pour en améliorer le design et attirer de nouveaux clients.



Les campagnes de communication



C’est une tendance apparue il y a déjà plusieurs années, avec l’apparition des premières banques à distance, et le phénomène n’a fait que s’amplifier.



Alors qu’auparavant c’était le client qui allait chercher une banque qui lui convenait (souvent la plus proche de son domicile), les institutions financières ont commencé à démarcher les utilisateurs potentiels pour séduire de nouveaux clients.



Une révolution, qui a pris de court nombre d’entités qui n’avaient absolument aucune idée des tenants et aboutissants du marketing.



Cette période d’adaptation est dorénavant terminée : banques et assurances ont parfaitement compris l’intérêt qu’ils ont à soigner leur communication et à présenter une image de marque avantageuse.

Si la majorité continue à miser sur un design plus traditionnel afin de transmettre un message de sérieux et de stabilité, certaines n’hésitent plus à bouleverser les codes établis pour conquérir un public jeune et désireux de changements.



Voici quelques exemples de tendances qui prennent de l’importance :

● Utilisation de chatbot plutôt que de FAQ pour faciliter l’accès à l’information.

● Développement de l’IA pour proposer des « assistants personnels » ou « banquiers virtuels ».

● Amélioration de la visualisation des données à l’aide de graphiques et de codes couleur pour la gestion des comptes.



Cela peut surprendre, mais le secteur de la finance est aujourd’hui à la pointe de la communication et fait partie des acteurs qui créent et développent les nouvelles tendances design.



Conclusion



Ami voyageur du temps, vous n’aurez plus à mettre votre plus beau costume avant de passer dans un sas de sécurité pour aller négocier un crédit immobilier avec votre banquier… Aujourd’hui, les banques vous démarchent pour vous proposer leurs meilleures offres, que vous pouvez comparer en ligne, avant d’obtenir un prêt en quelques minutes depuis votre application.

Le monde a changé, et le secteur de la finance aussi !

