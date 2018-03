31 mai 2016 (Paris) | roadshow Workday Elevate

Le roadshow Workday Elevate fait escale à Paris le 31 mai 2016 !



Après avoir complété notre offre avec la paie France en mars dernier, nous y dévoilerons en avant-première notre toute nouvelle application : Workday Financial Management pour la gestion complète de la finance.



Que vous cherchiez à accélérer vos prises de décisions, accompagner la transformation ou simplement améliorer la performance de votre entreprise …ne manquez pas l’occasion de venir découvrir ce que Workday peut vous apporter.



Nous aurons le plaisir d’accueillir :



Florence Farman

CFO Europe de Acxiom



Sylvain Montcouquiol

Directeur Groupe des Ressources Humaines et de l'Organisation de ‎Unibail-Rodamco



Cyrille Charpin

Senior Director Global Head of HR & Payroll IT de HPe



… Qui viendront partager leur vision et témoigner de leur expérience dans l’implémentation de Workday.



Nos dirigeants et nos experts produits seront disponibles pour vous faire découvrir notre application innovante.



Venez rejoindre la communauté Workday lors d’un après-midi convivial d’échange et de partage.



13h00

Accueil / Expo Partenaires



14h00

Plénière d'ouverture et table ronde avec nos clients « Accompagner la transformation de l'Entreprise avec Workday »



15h25

Sessions en simultané et Expo Partenaires

* La technologie Workday au service de l’innovation pour les Ressources Humaines

* La technologie Workday au service de l’innovation pour la finance

* Découvrir les fonctionnalités Workday Human Capital Management

* Présentation et démonstration de Workday Payroll

* Présentation et démonstration de Workday Time Tracking

* Présentation et démonstration de Workday Recruiting

* Élaborer votre Business Case

* Présentation de Workday Financial Management



17h55

Cocktail / Networking / Expo Partenaires / Espace Démo Workday



A très bientôt,

L’équipe Workday



