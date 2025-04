PayPal est une entreprise extraordinaire, mais très américaine. En tant que DG France, j’étais arrivé au sommet de ce que je pouvais faire sans partir aux États-Unis, ce que, pour des raisons personnelles, je ne souhaitais pas. J’ai donc commencé à écouter le marché, sans urgence. Et très vite, j’ai su que je ne voulais ni retourner en banque, ni rejoindre un concurrent direct de PayPal, ni m’éloigner de l’utilisateur final.



Je voulais un projet mêlant B2B et B2C, avec une forte composante tech, une culture produit, et une ambition internationale. Phenomen est venu me chercher à ce moment-là, via le fonds Abenex. Et tout cochait : des fondateurs solides, une plateforme puissante, un produit déjà en avance sur le marché et une envie de grandir vite. Je n’ai pas hésité longtemps.



Trois choses m’ont convaincu. D’abord, l’approche produit : Meetch, leur plateforme d’assurance embarquée, est fluide, lisible, intégrée, de la souscription au remboursement. Et ce dernier point est souvent le talon d’Achille des assureurs. Ici, on rembourse sous 48 heures, dans plus de 89 % des cas. À titre de comparaison, certains acteurs plafonnent à 10 ou 11 % de taux de remboursement.



Ensuite, l’innovation continue. Phenomen a été le premier à lancer une assurance annulation pour la billetterie et le voyage, le modèle “70/100” (remboursement sans ou avec justificatif), ou encore une couverture inédite pour les propriétaires de résidences secondaires. Ce sont des produits qui répondent à de vrais besoins, pas des effets d’annonce. Et puis il y a l’équipe. J’ai rencontré les cofondateurs, tous impliqués, tous alignés sur la vision. J’avais envie de revenir à une dynamique plus entrepreneuriale, plus directe.