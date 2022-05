3 étapes pour conserver la confidentialité de vos données

Quelles sont les mesures à prendre pour garder une longueur d'avance sur les risques et protéger la confidentialité de vos données ?



Alors que les entreprises s'efforcent de toujours mettre en place davantage de défenses pour protéger les données des clients qu'elles détiennent, il est également important que les particuliers prennent des mesures pour protéger leurs informations relatives à la sécurité, à la vie privée et à l'identité. Il existe de nombreuses mesures à prendre pour protéger votre vie privée et vos données personnelles. Pour commencer, voici trois conseils essentiels à garder à l'esprit



1. Pensez à limiter les informations privées que vous partagez en ligne



Dans une récente enquête auprès de 2 000 consommateurs, 73 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas faire confiance aux entreprises de médias sociaux pour leurs données. Il est de plus en plus difficile pour les gens de protéger leur vie privée et leurs données en ligne.



Lors d’achats en ligne, réfléchissez-y à deux fois avant de partager vos données personnelles. Pour quelle raison une entreprise vous demande telle ou telle information ? Avant de les fournie, que va-t-elle en faire ?



2. Vérifiez les paramètres de permission de votre compte et de votre application



Dans le cas des comptes de médias sociaux, 25 % des répondants ont ouvert les paramètres de leur profil Facebook au « public », ce qui signifie que n'importe qui peut voir et collecter des données personnelles sur le compte. C'est particulièrement inquiétant car les gens utilisent souvent des informations personnelles comme mots de passe, qui se trouvent également sur leur profil.



Vous pouvez gérer vos applications en les supprimant, en les désactivant ou en modifiant leurs paramètres de confidentialité - ce qui les empêchera de collecter des données. Recherchez également toute autre application tierce à laquelle vous auriez accordé une autorisation d'accéder à vos profils. En cas de violation de l'une de ces applications, il est possible qu'elles exposent les informations de votre compte de médias sociaux.



3. Comprendre quelles informations personnelles peuvent déjà faire l'objet d'une fuite et prendre des mesures



Les données montrent que 80 % des consommateurs ont vu leur adresse électronique divulguée sur le dark web, 70 % leur numéro de téléphone compromis, 10 % leur permis de conduire divulgué et 7 % ont vu leur numéro de sécurité sociale exposé en ligne.



Si votre e-mail a été divulgué, il est important de changer votre mot de passe immédiatement. Pour une protection supplémentaire, activez l'authentification à deux facteurs pour protéger vos comptes.



Enfin, pour vous protéger à l'avenir, vous pouvez activer des alertes qui vous alerteront immédiatement en cas de violation de vos informations et vous proposeront des mesures pour vous protéger contre la compromission de votre compte ou le vol d'identité.



Bien qu'il n'existe pas de solution unique pour sécuriser toutes les informations numériques, vous pouvez commencer à prendre des mesures clés pour protéger vos données et votre vie privée, notamment en étant conscients des données que vous partagez en ligne, en personnalisant vos paramètres de confidentialité et en activant des outils de surveillance pour protéger vos informations importantes.