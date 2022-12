2022 : Une année noire pour les cryptos

Source : https://coinmarketcap.com/fr/charts/ Si le marché des cryptos a démarré l’année sur une tendance baissière, le mouvement s’est sévèrement accéléré au mois de mai. Ainsi, en mai 2022, alors qu’elle était la 8e capitalisation du marché crypto, Terra Luna s’est totalement effondrée en quelques jours, entraînant avec elle son stablecoin UST qui était jusqu’alors le plus gros stablecoin du marché crypto.En plus de faire disparaître en seulement quelques jours plus de 50 milliards de capitalisation, cet événement a entraîné la faillite de plusieurs acteurs de renom, dont le célèbre fonds d’investissement Three Arrow Capital, ainsi que plusieurs plateformes comme Celsius et Blockfi qui permettaient de prêter ses cryptos en échange d’un rendement.Mais alors que les investisseurs crypto pensaient avoir vu le pire, la fin de l’année a réservé son lot de surprises avec l’effondrement de la plateforme d’échange de crypto-actifs FTX.Cet événement a été le coup de grâce pour les investisseurs crypto : le bitcoin est ainsi descendu sous les 20 000 dollars. Il a même touché un point bas à 15 500 dollars, soit une baisse de plus de 60 % sur un an.De son côté, bien que l’Ether soit devenu déflationniste au mois de septembre lors de sa mise à jour « The Merge », le deuxième plus gros crypto-actif après le bitcoin a aussi été pénalisé par les conditions de marché actuel. Cela faisant, il est en baisse de 69 % sur 1 an.Quant aux crypto-actifs de moindre échelle, l’année a eu un impact désastreux. De nombreux actifs parmi les plus prometteurs, à l'instar de Solana, Filecoin ou Avalanche, ont subi des baisses importantes, allant jusqu'à plus de 90 %.C’est ce qu’on pourrait espérer après de telles baisses. Sauf que les dernières nouvelles ne sont pas bonnes non plus.Certes, le marché des crypto-actifs ne disparaîtra pas et continuera probablement d’augmenter en taille lors des prochaines années. Mais certains éléments restent à considérer sur le court terme.Tout d’abord, si le prix du bitcoin continue à baisser tandis que ceux de l’électricité continuent à monter, de nombreux mineurs de crypto-actifs devront arrêter leur activité qui ne leur sera plus rentable.