1er Palmarès Fintech100 La société européenne de capital risque, Truffle Capital et le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation ont dévoilé les résultats du premier Palmarès Fintech100.

En partenariat avec le Groupe BPCE, Sopra Steria et Sopra Banking Software, il révèle tendances d’innovation du secteur et ses enjeux sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs.



UN CLASSEMENT MULTICRITÈRE



Le Palmarès Fintech100 2022 est la 1ère édition du baromètre exclusif des Fintechs et Assurtechs françaises. Il établit une cartographie des acteurs par métier et évalue la dynamique des startups de cet écosystème. Par ailleurs, il permet d’identifier les enjeux du secteur, et de mesurer les attentes des fondateurs en matière de réglementation, de financement et d’aides à l’innovation.



La compilation et l’analyse des données a été effectuée par le spécialiste des études, Spoking Polls. Auditée par le comité de pilotage, elle s’est complétée d’une centaine d’entretiens pour approfondir les résultats obtenus. Ainsi, à la différence de certains classements qui se concentrent exclusivement sur les montants levés, le Palmarès Fintech100 propose une vision à la fois quantitative et qualitative de l’écosystème des Fintechs et Assurtechs françaises. Ce palmarès a ainsi été établi sur la base de cinq critères : les levées de fonds, la création d’emplois, le chiffre d’affaires et la croissance et l’efficacité du capital (CA/fonds levées ou capitaux propres).



UN CONSTAT DES TENDANCES ET DES ENJEUX D’INNOVATION



Alors que les acteurs de l’Assurtech et de la Fintech ont représenté 23% des montants levés par les startups françaises en 2021, l’objectif du Palmarès Fintech100 est de souligner leur rôle prépondérant au sein de la French Tech.



Le premier enseignement à tirer est que pour près de 80% des entreprises interrogées, la crise sanitaire a eu un impact positif ou neutre et près de 70% d’entre elles déclarent que la crise n’affecte désormais plus leur chiffre d’affaires, qui s’élève au global pour les 100 startups du palmarès à 1,1 Md€ en 2021. En conséquence, plus de la moitié des répondants anticipent une croissance de leur activité supérieure à 50% en 2022.



De plus, si la moitié des sociétés disposent d’une implantation internationale, elles sont très majoritairement implantées en Europe. Pour poursuivre ce développement, les Fintechs et Assurtechs auront encore à relever le défi de l’évolution de la conformité qui est le principal enjeu pour 40% d’entre elles, quand bien même deux tiers sont déjà en contact avec une autorité de régulation.



Avec 63% d’entreprises qui interviennent en BtoB, les Fintechs et Assurtechs sont les catalyseurs de la digitalisation de la finance. 86% de ces startups ont déjà mis en place au moins un partenariat avec un acteur institutionnel ou un grand groupe, dont une majorité de groupes bancaires.



Enfin, malgré l’engouement médiatique autour de la finance décentralisée et l’accélération du cyber-risque, seuls 5% des Fintechs et Assurtechs développent une technologie blockchain et 5% seulement reposent sur une technologie cyber. À l’inverse, 38% des Fintechs et Assurtech proposent une solution reposant sur l’intelligence artificielle. C’est pourquoi, comme de nombreuses startups en France, le recrutement de collaborateurs qualifiés est considéré comme un besoin indispensable à leur développement.



Bernard-Louis Roques, Co-fondateur et Directeur Général de Truffle Capital déclare : « L’expertise que Truffle Capital a développé dans le secteur, en accompagnant de nombreuses Fintechs et Assurtechs, s’est révélée essentielle à la création de ce palmarès. Nous sommes fiers de lancer cette première édition qui, à l’instar du Truffle 100 pour le software, constituera un outil d’analyse et de décision pour tous les acteurs du secteur, des jeunes entreprises aux investisseurs, en passant par les pouvoirs publics ».

Pour sa part, Maximilien Nayaradou, Directeur Général de Finance-Innovation ajoute : « En tant que pôle de compétitivité, Finance Innovation est évidemment aux premières loges des tendances d’innovation dans l’écosystème financier depuis 2007. Ce baromètre partage nos observations et nous sommes très heureux de dévoiler cette première étude, qui témoigne, mesure et nuance l’essor inouï et historique que connaissent fintechs et assurtechs. »



De son côté Nicolas Aidoud, Group Executive Head of Financial Services chez Sopra Steria, ajoute : « Nous sommes fiers d’être partenaires du Palmarès Fintech100, une initiative capable de faciliter la collaboration de l’ensemble des acteurs du secteur financier. En effet, l’animation d’un écosystème d’innovation dans la finance, à travers notre initiative Sopra Steria Ventures notamment, est un axe stratégique pour Sopra Steria, tant pour son activité d’édition de logiciels, avec Sopra Banking Software, que pour ses activités de conseil et d’intégration. Fortement impliqués au sein de notre écosystème de partenaires, nous sommes très heureux de pouvoir proposer une innovation durable à nos clients. »



Enfin, Frédéric Burtz, Directeur Innovation du Groupe BPCE ajoute : « En s’associant au nouveau Palmarès Fintech100, le Groupe BPCE souhaite donner une nouvelle dimension à la dynamique d’open banking mise en place ces dernières années avec les Fintech et Assurtech. Nous sommes convaincus que pour innover et continuer de proposer la plus large offre de services à nos clients, nous devons continuer de nous ouvrir sur l’extérieur, en France mais aussi en Europe. Notre objectif d’ici 2024 est de travailler avec 40 nouveaux partenaires de notre écosystème. »



Téléchargez ci-dessous le rapport (PDF 27 pages)

TRUFFLE_PALMARESFINTECH_mars_2022.pdf (2.22 Mo)



Laurent Leloup - Finyear

Blockchain, DeFi, ICO, Hybrid Finance

Auteur de

" La blockchain n’est pas la révolution tant annoncée, elle n’est que l’outil d’un monde lui-même entré en révolution "



Blockchain, DeFi, ICO, Hybrid FinanceAuteur de Blockchain, la révolution de la confiance









Articles similaires < > Open Banking : près de 60% des français en ont une perception négative Directions Achats et transformation digitale Levées de fonds - Revue semaine 12