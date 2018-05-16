МОСКВА ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ 100 СТРАН

Запланировано участие в Саммите кураторов официальных страновых блокчейн-сообществ, представителей крупнейших блокчейн-платформ. Более 3000 участников, более 300 спикеров, 100+ инвесторов. 2 дня, более 80 часов контента.



Впервые Саммит проводился в Москве 27 января 2018 г. и собрал представителей более чем из 30 стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии, отвечающих за блокчейн-регулирование в своих регионах. Всего за 2 месяца к Саммиту присоединилось еще более 30 стран.



Организатор WBCSummit Крупнейшая Международная Децентрализованная Ассоциация по Криптовалюте и Блокчейну IDACB. В ее состав к апрелю 2018 года вошло 64 страны, к маю ожидается 100.



Главная цель WBCSummit и IDACB, — объединение опыта и экспертизы специалистов по криптовалютам и блокчейну со всего мира, в частности, официальных представителей государственной власти. Только в таком объединении возможна выработка стандартов отрасли на международном уровне и эффективное развитие блокчейн-технологий по всему миру, а также реалистичным становится унификация международного законодательства в области цифровой экономики.



WBCSummit имеет самую масштабную международную представленность: региональные сессии Саммита проходят по всему миру: в Дубае, Ташкенте, Шанхае, Кишиневе, Eреване, на Мальте и других странах. Ведутся переговоры с представителями еще 9 государств, которые готовы на правительственном уровне поддержать миссию WBCSummit и предоставить ресурсы для проведения сессии Саммита в своих странах, среди которых Финляндия, Нигерия, Малайзия, Германия.



Главная тема WBCSummit в мае – «Как криптовалюты и блокчейн изменят мировую экономику? Каковы лучшие решения для каждого направления в реальном, финансовом и цифровом секторах экономики?»



Деловая программа состоит из секторов, которые охватывают все вопросы, связанные с применением криптовалют: Образование, Финтех, Логистика, Промышленность, Медицина, Smart City, Криптовалюты, Криптотрейдинг, Правовое регулирование, ICO-проекты, Телеком, Правительство.



В рамках саммита состоится World ICO Show, (презентации проектов по ключевым направлениям деловой повестки Саммита и общей аллокированной суммой инвестиций более чем $2 МЛРД.)



Российский Оргкомитет Саммита возглавляет Герман Клименко (1)





(1) Полный состав Организационного комитета размещен на сайте Саммита (wbcsummit.org)