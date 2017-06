ipagoo : la révolution bancaire est en marche !

Alors que le secteur bancaire est en pleine mutation et que les français sont de plus en plus enclins à utiliser des services en ligne (1 Français sur 4 se dit prêt à quitter sa banque au profit d'une FinTech, selon une étude Deloitte), ipagoo, filiale du Groupe Orwell, lance un concept révolutionnaire d’application bancaire mobile haut de gamme qui vient bousculer encore un peu plus les acteurs traditionnels ! Pour la première fois, il sera possible d’ouvrir, en quelques clics seulement, plusieurs comptes dans différents pays et d'envoyer de l'argent à travers le monde de façon instantanée. Ce nouveau modèle va au-delà de la proposition traditionnelle des banques pour inventer la relation bancaire du 21ème siècle.



Une appli pour des comptes multi-pays !



Alors que jusqu’à présent, l’ouverture d'un nouveau compte courant à l'étranger pouvait prendre plusieurs mois dans une banque traditionnelle, il ne faut désormais que quelques minutes avec ipagoo : la première application bancaire mobile sans frontière ! Disponible sur IOS et Android, l’appli permet d'ouvrir et de posséder plusieurs comptes (tous dotés d’un numéro IBAN) dans différents pays et différentes banques, sans avoir à fournir de preuve de résidence dans ces juridictions.



ipagoo va à contre-courant du concept d'une banque traditionnelle : elle existe sous la forme d'une application et n'offre pas de possibilités d'emprunt ou de découvert, les clients ne peuvent dépenser que l'argent disponible sur leurs comptes. Les contrôles d'ipagoo incluent l'approbation des achats et la limitation des retraits. ipagoo n'investit ni ne prête l'argent de ses clients, contrairement aux banques traditionnelles. Le système traite de manière indépendante l'argent de ses clients conformément aux exigences réglementaires, s'assurant qu'il reste séparé et isolé.



Le compte courant ipagoo permet de recevoir son salaire, payer ses factures et gérer ses comptes multidevises, dans un cadre parfaitement sécurisé. Dans un futur très proche, il sera également possible de mettre en place des ordres permanents, des prélèvements automatiques et bien plus encore. Un concept innovant qui répond aussi bien aux besoins des clients locaux qu’aux clients au style de vie international (expatriés, voyageurs d’affaires, étudiants, …).



Lancés en France, en Angleterre, en Italie et en Espagne, les services d’ipagoo seront bientôt opérationnels en Allemagne, en Pologne, au Portugal et aux Etats-Unis. A termes, ipagoo ambitionne de couvrir la plupart des pays d’Europe.



Un modèle disruptif à la Netflix



Révolutionnant le modèle bancaire traditionnel, ipagoo propose une offre tarifaire fixe, très similaire au modèle de Netflix. Les clients paient un forfait fixe, déterminé en fonction du nombre de cartes et de comptes. Par exemple, pour 6€/mois, le client dispose d’une carte de débit et un compte courant, il peut effectuer trois paiements accélérés par mois et les transferts entre comptes ipagoo sont instantanées, gratuits et illimités. En effet, envoyer de l'argent à l'étranger est une procédure rapide, immédiate et réalisable en seulement trois clics avec ipagoo.



« ipagoo est une application unique qui offre aux clients une approche globale et des services encore jamais proposés par les banques traditionnelles ni par d’autres fintech. Nous avons créé une application facile à utiliser dans le but de faire tomber les obstacles liés aux opérations bancaires nationales et internationales. Par exemple, le principal obstacle rencontré par les personnes souhaitant ouvrir un compte bancaire traditionnel dans un nouveau pays était l'obligation de fourniture d'une preuve de résidence - un obstacle qu'ipagoo a éliminé » déclare Carlos Sanchez, CEO et co-fondateur de ipagoo.



Une appli ultra sécurisée



Une attention toute particulière a été portée sur la sécurité, notamment à la protection contre la fraude. Les équipes d’ipagoo ont développé différentes fonctionnalités afin de repousser les fraudeurs et conserver un contrôle sécurisé de son argent. A titre d’exemple, les clients d’ipagoo ont la possibilité d’approuver ou non les commerçants qui ont accès à leur carte sans communiquer de code PIN ou mot de passe lors de la transaction. ipagoo détecte la première transaction effectuée avec ces commerçants et la rejette par sécurité tout en offrant la capacité de les approuver. Les transactions ultérieures peuvent ainsi être effectuées si elles sont autorisées par les clients. À tout moment, les clients peuvent consulter une liste de commerçants autorisés, des transactions et paiements qui ont été débités de leur carte avec la possibilité de les désactiver.



L'installation de l’appli demande une authentification sécurisée. Même si l’on peut installer l’application sur différents téléphones, cette installation peut uniquement être activée et désactivée depuis le téléphone principal déclaré lors de l’inscription. Rien n’est plus simple que de désinstaller l'application à distance le téléphone est perdu ou a été volé. Enfin, ipagoo donne la possibilité de bloquer ses cartes de débit, si elles ont été perdues ou volées, simplement depuis l’application mobile. Il est également possible de bloquer la carte pour des transactions spécifiques, telles que les retraits dans les distributeurs automatiques, les paiements en point de vente ou achats en ligne.



« Lors de la création et de la conception d'ipagoo, nous avons mis un point d'honneur à aller à contre-courant du modèle bancaire traditionnel. Non seulement ipagoo transforme le secteur bancaire en supprimant les frontières géographiques, mais nous aspirons également à proposer un service accessible et transparent, qui encourage les bons comportements financiers. Nous sommes convaincus que les « non-banques » comme ipagoo, qui créent de nouveaux modèles bancaires et qui bousculent le marché, sont l'avenir. Et, ipagoo a un rôle clé à jouer dans la démocratisation de ce nouveau paysage bancaire et dans la proposition de produits compétitifs » poursuit Carlos Sanchez, CEO et fondateur de ipagoo.



À propos d'ipagoo

Créé en 2012, ipagoo est le premier service de comptes courants pan-européen, permettant aux individus et aux sociétés de détenir des comptes dans les pays où ipagoo est enregistré. Les individus ne doivent pas être résidents ou enregistrés sur place. L’application bancaire propose entre autres des comptes courants en ligne dans plusieurs pays et devises, des cartes de débit et des possibilités de paiement mobile. Le système permet la réalisation de transactions transfrontalières en temps réel. Nouvelle « non-banque », ipagoo propose un compte pan-européen de gestion numérique des liquidités. Il ne prête pas de l'argent et est donc libre de la plupart des réglementations associées à la collecte de dépôts et à l'octroi de crédits. ipagoo est réglementé par la Financial Conduct Authority, ainsi que par les régulateurs locaux des pays au sein desquels il est actif.

Avec un effectif de 85 collaborateurs, ipagoo possède des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Pologne.

ipagoo.fr



À propos du groupe Orwell

Créé en 2010, Orwell est un groupe de services financiers basé à Londres proposant des services innovants qui représentent une transformation dans la façon dont les individus, les sociétés, les organisations du secteur public et les autres institutions financières gèrent leurs liquidités et leurs transactions financières. Nous utilisons la technologie comme un moyen d'engendrer le changement et de favoriser l'adoption de nouveaux modèles commerciaux pour les services bancaires. Orwell propose ses services aux clients finaux sous la marque ipagoo et aux institutions de crédit et de monnaie électronique via des accords sans marque. ipagoo est la marque de détail du groupe Orwell.