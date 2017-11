Yooz et CEGI associent leurs offres et leur savoir-faire pour accompagner les directions financières des 7 000 clients du Groupe CEGI dans leur transition numérique.

La solution globale proposée par le Groupe CEGI a été conçue pour s’intégrer totalement dans un contexte multi-établissements et multi-sociétés. Elle permet de capturer les factures (papier et électroniques), d’assurer leur reconnaissance automatique et leur gestion comptable et analytique, de gérer leur circuit de validation électronique (bon à payer) ; le tout en alimentant automatiquement le logiciel Compta First du Groupe.



Yooz garantit des bénéfices rapidement mesurables, tels que la suppression des risques de pertes de documents, la réduction significative des temps de saisie des factures (divisés par 2) et des délais de validation, l’accès à tous les documents numériques en temps réel ou encore la traçabilité totale des interventions.



Magali Michel, Directrice de Yooz, déclare : « Nous sommes très fiers que Yooz soit devenue la solution de dématérialisation de factures intégrée aux offres CEGI. Nous sommes particulièrement confiants sur le succès de cette collaboration car il s’agit d’une alliance de spécialistes qui ont mis leur savoir-faire respectif en commun pour proposer une offre pointue, spécifiquement adaptée à ce secteur de marché. »



Julien Taieb, Directeur Général du Groupe CEGI, ajoute : « L’alliance de nos expertises nous permet d’offrir une solution globale répondant parfaitement aux objectifs actuels de la digitalisation des processus comptables. »



A propos de Yooz

Yooz est une société du Groupe ITESOFT (expert technologique dans le monde de la dématérialisation des processus depuis 30 ans). Yooz, acteur international et leader français de l’édition de logiciels de dématérialisation des flux d’information compte 2000 clients et 50000 utilisateurs.

La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation des solutions logicielles de dématérialisation et traitement de documents (achats, factures…), dans le Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité à la performance et à l’innovation.

yooz.fr



A propos de CEGI

Le Groupe CEGI est un acteur reconnu dans l’édition de progiciels métiers. Dans ce cadre, il accompagne ses clients dans leur transformation numérique en leur fournissant pour cela les outils technologiques, les conseils et les services adaptés. Le Groupe CEGI – 33.2 M€ de CA en 2016 et 400 collaborateurs - apporte quotidiennement ses services à plus de 7 000 établissements de santé (secteur sanitaire et social, hôpitaux, cliniques, EHPAD) et de la PME depuis 1976.

cegi.fr