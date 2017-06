Walter Billet Avocats désigné comme l’un des cabinets partenaires de STATION F

STATION F est une initiative unique au monde qui réunira, sur 34 000 m2, des entrepreneurs et des figures incontournables de l’innovation. « C’est un projet ambitieux, auquel nous sommes ravis de nous associer, qui met la France et l’Europe sur le devant de la scène internationale des startups » déclarent Fabien Billet et Alan Walter. De sociétés prestigieuses ont rejoint STATION F telles que : Vente-privée, fleuron du e-commerce, DAPHNI et Ventech, acteurs majeurs du capital risque français.



Walter Billet Avocats, qui s’appuie sur une compréhension globale de l’écosystème de l'innovation, se positionne comme une passerelle (spécialisée en private equity, droit des technologies et propriété intellectuelle) entre les entreprises ayant développé leur département de corporate venture, les start-ups, les fonds d’investissement et les banques d’affaires.



Le cabinet se propose ainsi d’apporter un support de haute qualité aux fondateurs d’entreprises hébergées chez STATION F afin qu’ils bénéficient de leur expertise et de leurs réseaux français et international.



Au sein de STATION F, le cabinet Walter Billet Avocats sera présent à deux titres :



En tant que l’un des cabinets référents pour les entrepreneurs sélectionnés pour participer au « Founders Program », l’accélérateur de STATION F ; et

Comme partenaire du NUMA Scale Hub, un programme dédié aux startups internationales pour les épauler dans leur conquête des marchés français et européen.



A propos du cabinet Walter Billet Avocats

Le cabinet Walter Billet Avocats est un cabinet indépendant réputé pour son agilité et sa précision. Le cabinet conseille des fonds d'investissement, des départements de corporate venture de grands groupes et des start-ups à divers stades de maturité. Walter Billet Avocats intervient ainsi à tous les stades de développement de l’entreprise et de l’investissement – du stade de l'amorçage à la sortie – principalement Corporate, IP/IT et droit des contrats.

