Veritas annonce la nomination de Mark Dentinger au poste de Directeur Financier

En tant que directeur financier chez Veritas, Dentinger s’occupera de l’organisation des finances à échelle mondiale de l’entreprise et sera en charge de la comptabilité, la planification et l’analyse des comptes financiers, en plus des impôts sur les sociétés, de la trésorerie, des achats et des relations avec les investisseurs.



« Mark possède une compréhension profonde de l’industrie du logiciel avec ses 20 ans et plus d’expériences dans les domaines financier, stratégique et opérationnel, il sera un formidable atout pour Veritas » déclare Bill Coleman, PDG de Veritas. « A ce poste, il s’assurera que Veritas déploie les meilleurs processus financiers de l’industrie qui développeront la croissance à long terme du groupe pour que nous continuons à aider les entreprises du monde entier à migrer et à gérer leurs données dans des environnements multi-cloud, tout en apportant de la valeur à l’entreprise ».



Dentinger a exercé en tant que vice-président et directeur financier de InvenSense, et a auparavant été vice-président exécutif et directeur financier de KLA-Tencor Corporation.



Il a également été DAF chez BEA Systems, Inc. En outre, il a occupé divers postes de direction financière au sein de l'ancienne société Compaq Computer Corporation.



Mark a obtenu son MBA en finance à l'Université de Californie à Berkeley et son baccalauréat en économie à l’université St. Mary's de Moraga, en Californie.



A propos de Veritas Technologies

Veritas Technologies permet aux entreprises de toutes tailles de tirer pleinement parti de leurs informations, leurs principales ressources numériques. A l’aide de la plate-forme Veritas, les clients peuvent accélérer leur transformation digitale et répondre aux exigences business et informatique grâce à la gestion des données multi-cloud, à la protection des données, l’optimisation de stockage, et la mise en conformité et la portabilité des charges sans aucune limitation au niveau des fournisseurs de cloud. 86 % des sociétés du classement Fortune 500 s’appuient sur Veritas pour extraite toute la valeur de leurs données et gagner ainsi en compétitivité.

