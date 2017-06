Taylor Wessing se renforce avec l’arrivée de François Mary

François consacre principalement son activité aux opérations de fusions-acquisitions et de private equity, ainsi qu’aux opérations de restructuration et aux prises de participations minoritaires. Il a également été appelé à travailler sur des opérations de droit boursier.



Avocat au barreau de Paris, François est titulaire d’un DESS de Juriste d'Affaires (Université de Montpellier I, 1993) et d’un Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise (DJCE) (Université de Montpellier I, 1993).



François Mary était précédemment associé au sein du département corporate de Latham & Watkins.



Gilles Amsallem, Managing Partner du bureau parisien de Taylor Wessing déclare : « Nous sommes ravis de l’arrivée de François au sein de Taylor Wessing France. Son expertise vient compléter et renforcer la plateforme corporate de notre cabinet à Paris ».



