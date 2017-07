Taux d’intérêt : à quand la « normalisation » ?

1. « Normalisation de la politique monétaire » : de quoi parle-t-on ?



Depuis le déclenchement, il y a dix ans, de la crise des « subprimes » et le début de la Grande récession, les banques centrales ont été très actives. Outil principal à leur disposition, les taux d’intérêt ont été fortement abaissés en quelques mois, atteignant le plancher de 0 %. Considérée insuffisante pour faire face à la conjoncture, cette action a été complétée par la mise en place d’une politique « non conventionnelle » : « forward guidance », destiné à garantir aux acteurs une stabilité des taux sur une longue période ; assouplissements « qualitatif » et « quantitatif », visant à faciliter les conditions de financement. Dans le cas du « quantitative easing » (QE), l’ambition est d’agir à la baisse sur les taux longs : en acquérant des titres obligataires, la banque centrale fait augmenter la demande pour ces derniers, d’où une hausse du prix et une baisse du taux (« effet balançoire »). S’il ne dispose pas d’acception précise, le concept de « normalisation de la politique monétaire » se définit par rapport à cette situation exceptionnelle. Dans l’absolu, la politique monétaire sera « normalisée » lorsque les taux seront revenus à leur niveau d’avant-crise et que les instruments non conventionnels cesseront d’être utilisés. Toutefois, cette approche stricte néglige le caractère nécessairement graduel de tout changement de cap monétaire : dans les faits, la normalisation débute quand l’exceptionnel cesse son expansion.



2. Fed : « Work in progress »



Dans une définition volontairement imprécise, la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed) estime que « "normalization of monetary policy" refers to plans for returning both short-term interest rates and the Federal Reserve's securities holdings to more normal levels ». Ainsi, les niveaux « normaux » ne sont pas spécifiés, ce qui laisse une grande marge de manoeuvre à l’institution pour définir la cible et le calendrier de l’ajustement monétaire.