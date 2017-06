TVH Consulting entre en discussion « exclusive » pour un rapprochement avec le groupe Cadexpert

Avec près de 50 collaborateurs, Cadexpert est un acteur majeur sur le marché de l’intégration de solutions ERP de l’éditeur SAP depuis près de 20 ans. Implanté à Lyon (siège social), Paris et Nantes, Cadexpert est présent sur de nombreux marchés clés (Industrie, Pharma-Chimie, Agroalimentaire, Biens de consommation…). La société est partenaire SAP GOLD.



Par ce rapprochement, TVH Consulting, présent en France et en Europe, confirme l’accélération de sa stratégie de croissance - suite à l’entrée de Pragma à son capital en Septembre 2016 - et entend renforcer ses relations avec les éditeurs Microsoft et SAP. En unissant leurs forces, TVH Consulting et Cadexpert pourront enrichir leur portefeuille d’offres métiers à destination des PME et grands groupes, les rendre plus globales et plus innovantes et ce, dans un contexte de plus en plus compétitif et international.



Les actionnaires des deux sociétés se sont donné pour objectif de faire aboutir les discussions exclusives en cours dans les meilleurs délais.



« Nous nous réjouissons à l’idée d'accueillir l'équipe de Cadexpert au sein de TVH Consulting pour enfin créer ensemble un groupe international partageant des valeurs communes telles que la conduite irréprochable dans les affaires, l’attachement fort aux collaborateurs et la réussite des projets clients. », déclare Ahmed Mahcer, Président du Directoire de TVH Consulting.



« Le projet industriel avec TVH Consulting, qui a la double compétence d’éditeur et intégrateur est pour Cadexpert une très belle opportunité, notamment dans cette logique de diversification », explique Bruno Parassols, Directeur des Opérations et Administrateur du Groupe Cadexpert. « Ce rapprochement va nous permettre d’affirmer davantage notre expertise « métier » et fonctionnelle et accompagner nos clients et prospects dans leur projet de transformation. »



A propos de TVH Consulting

Créé en 2003, TVH Consulting est une société indépendante spécialisée dans le conseil, la mise en œuvre, l’intégration et l’hébergement des solutions ERP majeures Microsoft Dynamics et SAP.

Dotée de son propre centre de Recherche et Développement, TVH Consulting concentre également un savoir-faire dans l'édition de sa solution ERP métier ADAX Suite pour les moyennes et grandes entreprises des secteurs de l’industrie agroalimentaire, des coopératives agricoles, de la distribution spécialisée, des fournisseurs de la grande distribution, de la chimie-pharma-cosmétologie et l’industrie de transformation. TVH Consulting intervient aussi à l’international pour les projets de ses clients. Elle conserve l’intégralité de la maîtrise d’œuvre de ses projets, le support de toutes ses installations et s’engage irrévocablement sur ses résultats.



A propos de Cadexpert

Créé en 1997, le Groupe Cadexpert est un des leaders en France dans la mise en œuvre des solutions SAP et est certifié SAP Partner Gold.

Cadexpert offre des solutions pré-packagées CADEXPRESS adossées à la technologie SAP S/4 HANA répondant parfaitement aux enjeux métiers des PME industrielles dans les secteurs : sciences de la vie (pharmacie, dispositifs médicaux, suppléance fonctionnelle…), chimie, agro-alimentaire, agro-industrie, biens d’équipements industriels (petite/moyenne série, à l’affaire) et imprimerie.

L’expertise métier de nos consultants dans les domaines de la gestion financière, de la supply-chain et de la gestion industrielle complétée par nos savoir-faire techniques et notre méthodologie de projet adaptée en font un partenaire privilégié pour la réussite de projets de transformation d'entreprise. Cadexpert s’engage irrévocablement sur ses résultats puisqu’elle conserve la totale maîtrise d’œuvre de ses projets et le support dédié de ses installations.