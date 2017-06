TBG finalise l'acquisition de DTN, leader dans la fourniture de services d'information numérique et de solutions d'aide à la décision

Avec la conclusion de l'acquisition par TBG de DTN auprès de Schneider Electric SE moyennant une contrepartie totale de 900 millions d'USD, TBG prévoit de restaurer pleinement l'image de marque de DTN dont le renom et la fiabilité sont bien connus depuis 1984. TBG entend parallèlement se concentrer sur la croissance de l'entreprise tant sur le marché national qu'à l'international.



DTN est une source indépendante et très respectée de solutions en matière de connaissances, d'analyse et d'aide à la décision pour plus de 80 000 abonnés à travers le monde qui interviennent dans les secteurs de l'agriculture, du pétrole et du gaz, du négoce et des activités sensibles aux conditions météorologiques. Grâce à l'éventail de produits proposés par DTN, les clients reçoivent des informations de marché, ainsi que des bulletins météo, des actualités et des analyses exploitables via une plateforme SaaS.



« L'acquisition de DTN est très importante pour TBG car nous avons une connaissance approfondie de l'activité en mode SaaS (Software-as-a-Service) qui repose sur des décennies d'expérience à l'appui de ce type de solutions », déclare Jerre Stead, Président exécutif de DTN. « Nous sommes pleinement engagés dans l'activité de DTN sur le long terme. Notre projet consiste à faciliter l'expansion stratégique et commerciale de DTN à travers le monde. »



Ron Sznaider, Président de DTN, précise : « TBG apporte la solidité et la stabilité de sa structure de détention en offrant un investissement et un engagement à long terme inégalés en faveur de l'activité de DTN. Forts de ce soutien, nous avons l'intention de mettre sur le marché de nouvelles solutions d'envergure mondiale pour stimuler notre croissance domestique et nos projets d'expansion à l'international, et renforcer d'autant la marque DTN. »



En tant que source indépendante d'outils d'aide à la décision et de contenus exclusifs essentiels, DTN fournit à ses clients des connaissances exploitables pour qu'ils puissent prendre des décisions mieux éclairées, gérer les risques et mener leurs opérations de manière plus efficace. La division Weather Services (services météorologiques) s'adresse à la clientèle des secteurs de l'énergie, de l'aviation, des sports et loisirs, ainsi que du transport qui cherche à atténuer le risque météorologique grâce à des outils d'aide à la décision et de prévisions météorologiques qui sont les plus performants de leur catégorie. La division Agriculture fournit des informations et des solutions essentielles qui permettent aux agriculteurs et au secteur de l'agro-industrie de prendre des décisions optimisées pour l'efficacité de leur production ainsi que l'achat et la vente de céréales, d'oléagineux et de bétail. La division Trading (négoce) propose des outils paramétrables qui aident les clients à analyser et prendre des décisions éclairées en matière de négoce sur les marchés de contrats à terme et de matières premières physiques. La division Refined Fuels (carburants raffinés) de DTN assure la connexion de la chaîne d'approvisionnement aval du secteur du pétrole et du gaz en sa qualité de plateforme numérique où se retrouvent l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, permettant ainsi une efficacité opérationnelle et une amélioration de la rentabilité.



À PROPOS DE DTN

DTN est le leader dans la fourniture de services d'information numérique, de solutions de connectivité de la chaîne d'approvisionnement et d'outils d'aide à la décision pour plus de 80 000 clients des secteurs de l'agriculture, du pétrole et du gaz, du négoce et des industries sensibles aux intempéries. Basée à Omaha dans le Nebraska et à Minneapolis, DTN appartient à TBG, une holding d'investissement privée dont l'existence remonte à près d'un siècle et dont le siège se trouve à Zurich.