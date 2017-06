SystemX et Cap Digital annoncent un nouveau partenariat stratégique dans le cadre du programme Start@SystemX

SystemX, Institut de Recherche Technologique dédié à l'ingénierie numérique des systèmes du futur, et Cap Digital, pôle de compétitivité et de transformation numérique, ont annoncé ce matin, lors du festival Futur en Seine, la signature d'un accord de partenariat stratégique de 3 ans renouvelable autour de l'initiative Start@SystemX. Ce partenariat scelle et renforce une coopération déjà active depuis près d'un an entre l'IRT et le pôle.



Start@SystemX : l'intelligence collective comme moteur de R&D



Convaincus que les process de Recherche & Développement doivent intégrer tous les acteurs de l'innovation numérique, SystemX et Cap Digital ont décidé de collaborer étroitement dans le cadre du programme Start@SystemX. Ce programme unique en France et piloté par l'IRT SystemX réunit start-up, chercheurs académiques et industriels pour qu'ils mènent collectivement d'ambitieux travaux de recherche sur lesquels se construiront les services innovants de demain.



SystemX a fait appel aux pôles de compétitivité de son écosystème, et en particulier à Cap Digital, pour que ce dernier mobilise les start-up susceptibles de candidater et de rejoindre ce programme. Les start-up ont pris conscience de l'opportunité qu'offre ce programme Start@SystemX pour valoriser leur technologie ainsi que leur expertise auprès des directions de l'innovation des grands groupes, dans des phases très amont.



Chercheurs académiques, start-up et grands groupes au sein d'un même projet



Ce partenariat vient accentuer les forces respectives de SystemX et Cap Digital :

- Dans une démarche d'innovation ouverte, l'IRT ouvre ses projets de recherche aux start-up pour une durée de 6 mois, via des appels à candidature thématiques.

- Cap Digital mobilise son collectif de start-up et PME innovantes pour les encourager à participer. Le pôle capitalise sur ses événements - et notamment son festival de l'innovation numérique Futur en Seine - pour faire rayonner les appels à candidature.

- Le pôle pré-sélectionne les candidats qui répondent au mieux à la thématique du projet de R&D concerné. Cap Digital s'engage aussi activement dans l'organisation des événements de lancement de ces appels.



Blockchain et Mobilité : retour sur les deux premiers projets Start@SytemX



La première saison, lancée début 2017 et centrée sur la thématique « mobilité » a permis d'associer les start-up Citodi et Nexterité au projet « Modélisation de Solutions de Mobilité ». Un nouvel appel à candidature est en cours sur le projet Blockchain for Smart Transactions.



« Les grands groupes ont besoin de s'appuyer sur la force d'innovation des start-up pour envisager des approches en rupture, tout comme les start-up ont besoin de simuler et d'explorer de nouveaux cas d'usage et de se rapprocher très tôt de la réalité terrain des grands groupes, afin de rentrer dans une relation gagnant-gagnant. C'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers le pôle Cap Digital reconnu pour le dynamisme de son écosystème de start-up ainsi que pour ses capacités d'accompagnement très utiles à la bonne marche de notre initiative », Eric Perrin-Pelletier, Directeur général, IRT SystemX.



« Parce que le modèle de Start@SystemX est unique par sa capacité à rapprocher très tôt l'excellence des trois mondes, scientifique, industriel et start-up. Parce que ce dispositif remet de l'humain dans la technologie. Parce qu'il fait de l'intelligence collective la base de son succès, Cap Digital est ravi de démarrer cette collaboration avec l'IRT SystemX », Patrick Cocquet, Délégué général, Cap Digital.



À propos de l'IRT SystemX

Basé sur le plateau de Paris-Saclay, l'IRT SystemX se positionne comme un accélérateur de la transformation numérique. Centrés sur l'ingénierie numérique des systèmes du futur, ses projets de recherche couvrent les enjeux scientifiques et technologiques des filières industrielles transport et mobilité, énergie, sécurité numérique et communications. Ils répondent aux défis que rencontrent les industriels dans les phases de conception, de modélisation, de simulation et d'expérimentation des produits et services futurs, intégrant de plus en plus de technologies numériques.

L'évolution des technologies et la nécessité de leur intégration impliquent en effet de tenir compte du nouveau paradigme « Digitalisation » par une approche « systèmes » voire « systèmes de systèmes ». La feuille de route 2016-2020 de l'IRT s'articule autour de 4 programmes : l'industrie agile, les transports autonomes, les territoires intelligents et l'internet de confiance. Aujourd'hui, SystemX, ce sont 23 projets lancés, impliquant 75 partenaires industriels et 21 laboratoires académiques, et 250 collaborateurs dont 120 ressources propres.

irt-systemx.fr



A propos de Cap Digital

Créé en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Il regroupe plus de 1 000 structures adhérentes dont 850+ PME, 60+ Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 80+ écoles/universités/laboratoires ainsi que 14 fonds d'investissement. Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-France l'une des références mondiales du numérique, tant d'un point de vue industriel que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion à l'international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet important secteur industriel. Avec 2500 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 200 labellisés et 700 financés, Cap Digital a soutenu plus d'1,573 milliards d'euros d'investissement en recherche et développement depuis sa création dont plus de 650M€ d'aides publiques. Sur l'année 2015, les entreprises du pôle ont levé 486M€ dont 111M€ grâce aux services Fast Track. Cap Digital organise le festival Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel des forces vives de la création, de l'innovation et de l'économie numérique désireuses d'exposer, rencontrer, débattre, d'exprimer et de partager une vision du futur avec le grand public. En 2016, Cap Digital a créé EdFab, lieu d'innovation dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la transformation des métiers.

capdigital.com

futur-en-seine.paris

edfab.fr