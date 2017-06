SynerTrade lance ses « laboratoires » pour encourager la co-innovation avec ses clients

Les Achats jouent un grand rôle dans l’esprit de l’Industrie 4.0, en étant le point focal de la collaboration avec les fournisseurs, qui eux-même participent activement à la transformation des entreprises. Le CPO devient Chief Value Officer et cherche de nouvelles façons de gérer les relations internes/externes et d’intégrer activement les fournisseurs.



SynerTrade a relevé ce défi en décidant d’ « ouvrir ses portes » à ses clients et de construire avec eux le chemin vers une croissance vertueuse. La naissance de SynerLab est l’une des principales étapes stratégiques de SynerTrade qui considère l’innovation collaborative comme une nouvelle façon de travailler.



Synerlab est donc un « laboratoire d’idées » composé des clients qui utilisent déjà SynerTrade. Il s’agit d’un groupe de travail actif basé sur trois piliers fondamentaux: la capacité des clients à proposer des idées innovantes qui seront ensuite incluses dans la roadmap, le partage de bonnes pratiques pour utiliser les solutions de SynerTrade, la connaissance en avant-première des futures innovations de la plateforme.



“Au cours de ces deux années de travail intensives pour développer la filiale italienne, j’ai eu la chance de pouvoir voir les choses d’un autre point de vue. J’ai compris les besoins des clients, j’ai participé au lancement des projets Achats pour plus de 15 entreprises en Italie. Et j’ai la chance de pouvoir parler régulièrement avec des CPO, j’ai pu voir qu’ils avaient des besoins différents au niveau fonctionnel/organisationnel et qu’ils avaient tous au moins une utilisation différente et créative de notre plateforme SynerTrade Accelerate.De plus, en tant que membre du board de SynerTrade, j’ai aussi la chance d’avoir une vue sur les prochaines innovations produit sur l’année.”

Sergio Perego, Country Manager pour l’Italie chez SynerTrade



Synerlab permettra donc aux clients d’accéder à ces nouvelles idées de manière collaborative. Ainsi, chaque participant pourra partager ses idées et innovations, mais aussi accéder à une base de bonnes pratiques pour découvrir de nouvelles façons d’utiliser SynerTrade Accelerate: de l’intégration avec les systèmes externes qui ont déjà été implémentés par d’autres clients, à des questions plus simples comme la mise à jour des questionnaires ou des grilles de sourcing. Les clients pourront également proposer de nouvelles fonctionnalités qui seront par la suite intégrées dans la roadmap du produit.



SynerLab sera également lancé dans d’autres pays, pour compléter les clubs utilisateurs déjà en place en Allemagne et en France. Un meeting international annuel est également prévu pour encourager la collaboration et le partage d’idées: le premier événement aura lieu à Munich le 15 septembre, lors du “SynerTrade Product Innovation Day 2017”.