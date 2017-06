Station F : Quel impact pour l'écosystème start-up français ?

Station F : Le projet d'un dirigeant inspiré



Derrière un projet comme celui-ci, se cache un dirigeant qui n’en est pas à son premier coup d’éclat. Xavier Niel, vice-président et directeur délégué à la stratégie d'Iliad, groupe de télécommunications français, maison mère du fournisseur d’accès à internet Free, également créateur de l’école 42, a imaginé la Station F comme un lieu de vie complet pour les "startupers". Avec plus de 3 000 postes de travail en open-space, l’endroit comprendra également des espaces évènementiels, un café, un espace dédié aux technologies de pointe (laser, imprimante 3D), ou encore un bureau de poste. Le projet va encore plus loin puisqu’un lieu d'habitation situé à Ivry-sur-Seine complètera la station en proposant 100 appartements partagés pour les entrepreneurs.



Quelles opportunités pour les start-ups ?



Les startups ont le vent en poupe ! Si autrefois elles apparaissaient comme une particularité dans le paysage économique elles sont aujourd’hui largement reconnues comme contribuant à une forme de renouveau du tissu entrepreneurial. Les startups françaises rayonnent à l’international et jouissent d’une très bonne réputation. Depuis dix ans, elles ont su s’organiser sur le territoire français. On ne compte pas moins de 80 incubateurs sur le sol français dont une quarantaine en région parisienne. Avec la Station F, La France se dote du plus grand incubateur au monde.



Le partage et l’échange



Ces catalyseurs d’innovation fournissent des prestations intégrées d’accompagnement des créateurs d’entreprises innovantes : hébergement, accès privilégié aux laboratoires de recherche, coaching personnalisé, accès à des partenaires industriels et aide à la levée de fonds.



De tels incubateurs représentent une belle opportunité pour les entrepreneurs ayant déjà débuté leur aventure entrepreneuriale ou pour ceux et celles qui souhaitent se lancer. Car, si autrefois il pouvait être difficile de rencontrer la bonne personne ou obtenir le bon conseil pour faire avancer son business ou même le lancer, cela n’est plus vrai aujourd’hui. Faire partie d’un incubateur c’est rejoindre un réseau d’idées, de concepts, rencontrer des hommes et des femmes ayant chacun un parcours unique et des connaissances à transmettre.



Il y a plusieurs avantages à intégrer un incubateur. Tout d’abord, cela vous permettra de tester votre capacité à entreprendre. Il arrive parfois que l’on ne parvienne pas à s’auto évaluer sur des performances pourtant nécessaires à la création d’une entreprise. Ensuite, un incubateur vous évite de rester seul. Dans un environnement propice au partage et à l’échange, les startups minimisent les risques de lancer un produit ou un service complètement déconnecté du marché. Un incubateur vous permettra d’éviter ce type d’erreur.



L’accompagnement et le conseil



De plus, vous pourrez vous faire conseiller par des experts sur l’ensemble des domaines que concernent la création d’entreprise. Au-delà des conseils, vous pourrez aussi vous faire coacher par un mentor. L’incubateur représente également le moyen de crédibiliser votre projet aux yeux des investisseurs ou de potentiels collaborateurs tout en créant un réseau qui sera à votre disposition lorsque le moment sera venu pour vous de lever des fonds. Dans certains cas, l’incubateur représente une aide potentielle dans le financement de votre projet.



Conclusion



L’écosystème des startups françaises est un des plus organisés au monde et continue de le faire notamment à travers la création de Station F. Aujourd’hui en France, vous avez toutes les cartes en main pour entreprendre et vous faire accompagner dans votre projet. Dans cette aventure, le financement et l'accompagnement sont les clés de la réussite sans compter votre détermination sans faille.



Eric JATON – Président NEXT EXECUTIVES​

www.next-executives.com