Software AG lance un nouveau framework RGPD qui permet aux entreprises de se préparer dès maintenant à ce nouveau règlement

- La date d’entrée en vigueur du RGPD approche ; le framework de Software AG peut protéger les entreprises.

- Ce framework apporte des fonctionnalités critiques et constitue une base solide pour la conformité avec le RGPD.

- Il fournit des rapports, des workflows et des enquêtes directement exploitables pour la catégorisation des données, ainsi que l’évaluation des applications et de la progression de la mise en conformité.



En utilisant le framework RGPD de Software AG, les entreprises disposeront des outils nécessaires pour remplir les obligations qui leur sont imposées pour pouvoir traiter des données personnelles. Ce framework leur permettra notamment de créer un historique détaillé des activités de traitement, afin d’assurer la transparence des données, processus et applications dans le contexte du RGPD.



Le framework RGPD de Software AG permet aux entreprises d’établir un cadre de gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité afin de communiquer en interne des directives et des procédures de mise en conformité avec le RGPD, de surveiller leur application et de poursuivre un programme de transformation digitale tout en respectant ce règlement.



Le RGPD, qui s’adresse à toutes les entreprises traitant des données des résidents de l’UE, exige de renforcer les droits des personnes concernées et les obligations des entreprises qui traitent des données, d’augmenter les amendes pour infraction et d’obtenir des certifications comme preuve de conformité. Ce règlement remplace et unifie les lois antérieures sur la protection des données personnelles dans les États membres de l’UE. Il fournit un environnement réglementaire normalisé plus favorable pour les entreprises internationales.



Pour les grandes entreprises européennes et multinationales de tout secteur, le RGPD a des conséquences importantes. Toutefois, selon Gartner* « à la fin de l’année 2018, plus de 50 % des entreprises concernées par le RGPD ne respecteront pas pleinement ses exigences ».



Les grandes banques de données, les systèmes en réseau, les écosystèmes commerciaux et les technologies qui permettent aux entreprises de répondre aux besoins de leurs marchés et clients contiennent d’énormes quantités d’informations qui doivent être contrôlées. Peu d’entreprises ont la maîtrise requise de leurs données distribuées et activités de traitement, et savent précisément de quel type de données elles disposent pour pouvoir respecter les règles du RGPD.



Michiel Jorna, directeur de l’entité Digital Risk chez Software AG, a déclaré : « Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) concerne toutes les entreprises internationales qui sont actives sur le marché de l’UE. En tant que fournisseur mondial de produits et de services dédiés à la transformation digitale, et le RGPD qui est sans aucun doute la conséquence d’un monde de plus en plus digital, Software AG peut aider les entreprises à respecter efficacement les exigences du RGPD, quelle que soit leur région géographique. Avec un portefeuille de produits dédiés à l’analyse des processus métiers, la gestion des architectures d’entreprise, la planification de parc informatique et la gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité, nous sommes bien placés pour aider les entreprises à développer un cadre RGPD efficace et durable, tout en poursuivant leur transformation digitale ».



Pour en savoir plus sur le framework RGPD de Software AG, rendez-vous sur http://gdpr.softwareag.com/fr.



A propos de Software AG

La transformation digitale continue de changer l’environnement IT des entreprises, passant des silos d’applications rigides à une plateforme digitale moderne, axée sur des architectures IT et offrant l‘ouverture, la vitesse et l’agilité nécessaires pour devenir une entreprise digitale en temps réel.

Software AG offre la première Digital Business Platform de bout en bout – basée sur des standards ouverts permettant l‘intégration, la gestion des processus, le développement d’applications adaptives, l’analytique en temps réel et la gestion d‘architecture d’entreprise en tant que fondamentaux essentiels – pour aider les clients à construire leur avenir digital aujourd’hui.

Avec plus de 45 ans d’innovation autour du client, Software AG est classé comme leader dans beaucoup de catégories technologies innovantes et digitales. Software AG a plus de 4.500 employés, est présente dans 70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 872 millions d’euros en 2016.

