Seuls 14% des salariés français estiment que leur expérience est en parfaite adéquation avec la marque employeur de leur entreprise

Seule une minorité de salariés français (6 %) estiment qu’il n’y a aucune corrélation entre la marque employeur de leur entreprise et leur expérience et 10% indiquent être plutôt en désaccord.



Enfin, 43% des salariés n’ont pas d’avis, ce qui traduit un manque de perception quant aux attributs portés par la marque employeur de leur entreprise. Celle-ci a pourtant le pouvoir de favoriser un meilleur engagement de leur collaborateur en définissant clairement un champ de référence auquel ces derniers pourront s’identifier, adhérer et faire la promotion.



Même si l'engagement des employés mondiaux est faible, voire en déclin, passant d'un taux d'engagement moyen de 30 % en 2014 à 27 % en 2017, il reste plus élevé que dans l’Hexagone. En effet, contrairement à la tendance mondiale, la France connaît un engagement en déclin de 9 points entre 2014 et 2017. Ainsi, 29% des collaborateurs se déclaraient engagés en 2014 VS 20% en 2017.



Dans un contexte fortement perturbé, de baisse de l'engagement et des défis ayant une influence sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la réputation d'une entreprise devient un enjeu primordial, un facteur de différenciation concurrentielle et un outil d'atténuation des risques. Les entreprises doivent donc répondre aux nouvelles attentes et faire connaître leurs actions pour attirer les talents.



La guerre des talents reste une préoccupation majeure dans un monde extrêmement compétitif



Comme indiqué en 2014 dans l’étude Employees Rising: Seizing the Opportunity in Employee Activism, les employés sont toujours exposés à de forts changements :

- L’immense grande majorité des employés dans le monde (85 %) subit aujourd'hui des changements organisationnels qui ont une incidence sur leur emploi. Cette tendance n'a pas évolué depuis 2014 (84 %). Les personnes interrogées font ainsi face à de multiples défis auxquels leur secteur d’activité est confronté (32%), à des attentes fortes de la part de leurs clients (30%) qui affectent leur perception de leur lieu de travail et avant out à un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée en premier lieu (42 %).

- 77% des personnes interrogées en France estiment quant à elle être en situation de changement permanent dans leur entreprise. En tête des changements qui les touchent le plus sont : la vitesse de ce changement (43%), l’équilibre entre vie professionnelle vie privée (30%), la pression concurrentielle (29%), la demande de leur clientèle (27%) ou encore l’impact des nouvelles technologies sur leur façon de travailler (26%).