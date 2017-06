Scientipôle devient WILCO

Scientipôle deviendra Wilco à la rentrée prochaine, avec le 1er appel à candidatures du 2nd semestre.



« A l’origine simple outil de financement des startups franciliennes, Scientipôle est aujourd’hui un dispositif global d’accélération qui s’inscrit dans la durée aux côtés des entrepreneurs que nous sélectionnons. Fort du soutien historique de la Région Ile-de-France et de la CDC, et grâce à l’appui de partenaires privés de plus en plus nombreux, Scientipôle est devenu un acteur incontournable de la French Tech. Pour renforcer ce positionnement et lui donner davantage de visibilité, Scientipôle se dote d’une nouvelle identité et devient WILCO. Un nom qui incarne nos valeurs, un nom qui évoque le futur et l’accompagnement. Le parti-pris graphique, audacieux, illustre nos ambitions et la capacité largement éprouvée de nos équipes à faire grandir les startups qui intègrent nos programmes » explique Eric Vaysset, son directeur. .



WILCO, ACCELERATEUR DES STARTUPS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE



• Associer financement et parcours global d’accélération

Désormais organisé autour de 5 accélérateurs sectoriels/marchés , Scientipôle recrute deux fois par an des promotions semestrielles de 10 à 15 startups pour chacun des 5 marchés : « Santé & Silver Economie », « Retail e-commerce, Culture, Loisirs, Tourisme, Sport », « Usine du Futur, Énergie, Transport de demain », « Grand Public, B to C » et « Transformation numérique de l'entreprise ». Une fois la startup sélectionnée dans l’un des 5 accélérateurs, elle devient éligible à l’octroi d’un financement (prêt) non dilutif dont le montant peut atteindre 120 K€.

• Propulser les startups vers leur 1er million d’euros de chiffre d’affaires

Chaque startup bénéficie d’ateliers collectifs et d’un accompagnement individuel pour structure son projet, de services de business développement cofinancés pour accélérer sa croissance et d’ateliers thématiques pour la piloter et ainsi accélérer jusqu’au 1er million de chiffre d’affaires annuel, un cap symbolique et décisif dans la trajectoire d’une startup.

• Un modèle vertueux, unique en Europe : 450 startups accélérées chaque année

En associant financement non dilutif et parcours global d’accélération sur 3 ans, Scientipôle joue un rôle clé dans l’écosystème français de l’innovation, en parfaite adéquation avec les enjeux de la Région Ile-de-France. Un dispositif unique qui permet à Scientipôle d’être le plus gros accélérateur de startups en Europe !



WILCO, UN NOM REVELATEUR D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE



WILCO est la contraction de « We will comply », un terme utilisé dans l’aviation pour signifier « j’ai bien compris et j’exécute ». Au-delà de la référence au métier de l’accélérateur, WILCO évoque le futur et la volonté (« wil »), le nous (« wi » / we) et l’accompagnement (« co »).

L’expression graphique du logo s’appuie sur une typographie simple et forte qui caractérise la solidité de l’accompagnement proposé aux startup. Le rouge framboise, mêlé au bleu dans l’identité graphique globale de l’accélérateur fait référence aux couleurs de la France et au rôle que joue Scientipôle depuis de nombreuses années dans l’essor de pépites nationales. Le flou du logo, un parti-pris graphique peu usuel, incarne l’audace de Scientipôle et établit un parallèle avec le processus d’accompagnement des startups : l’accélérateur transforme des projets souvent imprécis en entreprises solides et pérennes.



Chiffres clés :

450 STARTUPS ACCÉLÉRÉES/AN

8 M€ PRÉTÉS/AN

200 M€ LEVÉS EN 2016

+ de 1000 STARTUPS ACCÉLÉRÉES

+ de 2000 JOURS DE BUSINESS DÉVELOPPEMENT/AN

+ de 7000 EMPLOIS CRÉÉS



WILCO, LE PLUS GROS ACCELERATEUR DE STARTUPS EUROPÉEN



A PROPOS DE SCIENTIPOLE

Soutenu par de grands partenaires institutionnels tels que la Région Ile-de-France, la Caisse des Dépôts et l’Union Européenne, et par de prestigieux partenaires Corporate (Air Liquide, Axa, Bouygues Télécom, BNP Paribas, EDF, Oracle, etc.), Scientipôle travaille en synergie étroite avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation francilien. Avec chaque année plus de 150 nouvelles startups qui intègrent un des cinq accélérateurs, plus de 8M€ prêtés, Scientipôle est le premier accélérateur de France et le seul à reposer sur un modèle solidaire sans prise de participation.

Son offre unique de financement et d'accompagnement a pour objectif d’aider les jeunes entreprises innovantes d’Ile-de-France à atteindre leur premier million d’euros de chiffre d’affaires annuel en 3 ans. L’accélérateur a d’ailleurs participé au lancement de start-up reconnues telles BlablaCar,,Wandercraft Aldebarra, Data Iku, ou encore Rue 89.