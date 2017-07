Salaires en zone euro : quelle évolution depuis 1999 ?

Après une période de stabilité en 2011, la décélération s’est amplifiée en deux temps avec, d’abord la forte hausse du chômage et le repli de la productivité puis, à compter de 2013, le début d’une période d’inflation nulle qui a pesé sur la dynamique salariale nominale, même si les salaires réels (variation nominale – inflation) ont augmenté au cours de la même période.



3. L’ajustement des salaires dans les entreprises européennes entre 2010 et 2013



Au cours de la dernière décennie, l’Europe a connu deux récessions : la Grande récession de 2008-09 et le repli de l’activité entre 2011 et 2013. Dans ce contexte, les entreprises ont été soumises à une contrainte d’ajustement importante qui a eu des conséquences directes sur l’évolution du marché du travail.

Dans une étude récente (voir note de bas de page), la BCE présente les résultats de la troisième vague de l’enquête du « Wage dynamics network » (WDN). Portant sur 25 000 entreprises européennes de secteurs d’activité divers (industrie manufacturière, énergie, services…), elle permet de recueillir des données désagrégées précieuses sur des champs majeurs de l’activité de l’entreprise (mécanismes de formation des prix, réactions aux chocs, impact des réformes…) au cours de la période 2010-13.

Trois résultats sont à remarquer :

a) une très forte hétérogénéité entre les pays sur nombre d’indicateurs (par exemple, seule 1 entreprise estonienne sur 10 était concernée par une convention collective, contre 57 % en Allemagne et près de 100 % en Italie) ;

b) les baisses de salaires de base n’ont touché qu’une très faible minorité d’entreprises, l’ajustement s’opérant principalement via des gels de rémunération, d’où une baisse de la fréquence de revalorisation, et des réductions au sein des composantes variables (primes, bonus…) ;

c) c’est dans les pays du Sud (Grèce, Espagne) que les entreprises font état d’un impact significatif des réformes menées sur le marché du travail pour favoriser la flexibilité (licenciement, temps de travail, salaires des présents et des nouveaux entrants).

Au-delà des réformes, « l’attitude des salariés » dans ces pays aurait facilité les ajustements au sein des entreprises, celle-ci reflétant la forte hausse du chômage et la dégradation générale de l’activité. A contrario, les entreprises françaises considèrent, dans leur majorité, que les difficultés d’ajustement (recrutement, temps de travail, salaires) ont, soit stagné, soit augmenté au cours de la période étudiée.



Près de 10 ans après le début de la Grande récession, la dynamique salariale en zone euro a été affectée par la conjugaison de trois facteurs : ralentissement de la productivité, hausse du chômage et forte désinflation.

Confrontées à une contrainte d’ajustement importante, les entreprises européennes ont eu à leur disposition des instruments très hétérogènes selon les pays.

Dans un contexte de crise aigüe, les Etats du Sud de l’Europe ont procédé à des réformes qui semblent commencer à porter leurs fruits, même s’ils sont encore loin d’avoir retrouvé un environnement « normal ».

Avec l’amélioration observée sur le marché du travail (baisse du taux de chômage de 12 % en 2013 à moins de 10 % fin 2016) et le récent rebond de l’inflation, les salaires pourraient repartir à la hausse dans les prochains mois. La pérennisation de celle-ci dépendra cependant de la dynamique de la productivité du travail, qui reste l’un des maillons faibles des économies européennes.



(1) « New evidence on wage adjustment in Europe during the period 2010-13 », ECB Economic Bulletin, Issue 5/2016



FLASH ECO du 12 mai 2017

