Sacha Herrmann : Nexthink nomme son nouveau CFO

À ce titre, Sacha Herrmann supervisera le département financier de Nexthink, incluant la comptabilité et le juridique, et dépendra directement de Pedro Bados, CEO de la société.



« Sacha Herrmann possède une grande expertise et je suis heureux de l'accueillir chez Nexthink », a déclaré Pedro Bados. « Sa venue constitue un formidable atout pour notre équipe qui doit gérer la croissance rapide de la société à l’échelle mondiale. »



« Je suis ravi de rejoindre Nexthink, dont l'innovation technologique permet aux clients de gagner en efficacité opérationnelle et d'optimiser l'exploitation de leurs infrastructures informatiques », a déclaré Sacha Herrmann. « Avec l’aide d’une équipe brillante, je suis impatient d’apporter ma pierre à l’édifice afin de conduire le succès financier de la société. »



Sacha Herrmann apporte à Nexthink plus de 20 ans d'expérience dans les domaines comptable, financier et opérationnel. Il occupait précédemment le poste de directeur des opérations pour LeShop.ch, l'un des supermarchés en ligne les plus importants et novateurs d'Europe continentale. Sa mission consistait à gérer les différents aspects de la structure financière de la société, les actionnaires et la fiscalité. Il était également responsable des départements informatique et logistique.

Avant cela, il était directeur administratif et financier d'Eden Springs, un important distributeur européen de boissons en entreprise. Il a également occupé des fonctions financières et d'audit chez Arthur Andersen.



Sacha Herrmann est titulaire d'un diplôme Expert-Comptable et d'un master en Administration des Affaires de la Faculté des Hautes Études Commerciales de l'Université de Lausanne. Il a également étudié à la Haas School of Business de l'Université de Californie à Berkeley.



En 2016, Nexthink a annoncé son intention d'étendre sa présence mondiale avec un nouveau siège américain à Boston et une levée de fonds de 40 millions de dollars auprès de Highland Europe.

À ce jour, plus de 800 clients dans le monde s'appuient sur la solution Nexthink pour offrir une meilleure expérience utilisateur grâce à une visibilité en temps réel des postes de travail.



À propos de Nexthink

Nexthink offre une solution de gestion de l'expérience digitale aux sociétés. Les plus grandes entreprises internationales savent que des collaborateurs satisfaits font des clients satisfaits. Nexthink permet aux départements IT d'offrir à leurs utilisateurs métiers une expérience digitale optimale afin d'améliorer leur satisfaction et leur productivité. Notre solution allie collecte de données, supervision, analyse, résolution des problèmes, veille et communication pour favoriser l'interaction avec les collaborateurs et recueillir les informations contextuelles pertinentes pour une amélioration continue.

Nexthink est une société privée dont le siège social se trouve à Lausanne (Suisse) et le siège américain à Boston (Massachusetts, États-Unis).

