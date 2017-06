SWIFT dévoile une nouvelle solution de paiements instantanés en Europe

SWIFT lance une nouvelle solution de messagerie de paiements instantanés pour le marché européen. Cette solution permettra d’effectuer des paiements instantanés au travers du réseau SWIFT et offrira aux clients un point d’accès unique pour se connecter, de façon homogène à de multiples systèmes de paiements instantanés. Elle sera disponible d’ici novembre 2018. Après son implantation en Europe, cette même solution pourra également être utilisée ailleurs dans le cadre d’autres initiatives de paiements instantanés.



Cette solution est le dernier développement en date dans la stratégie globale de SWIFT pour les paiements instantanés. Celle-ci repose sur le précédent succès de SWIFT en Australie : en 2015, SWIFT a remporté le contrat de mise en place de l’infrastructure de messagerie pour soutenir la nouvelle plateforme de paiements australienne, AU NPP. Sa mise en production est attendue avant la fin de cette année.



Christian Sarafidis, Chief Marketing Officer chez SWIFT, commente : « Notre stratégie pour les paiements instantanés a déjà rencontré ses premiers succès en Australie et j’ai confiance dans le fait qu’elle offrira des avantages considérables à nos clients partout dans le monde. Dans un premier temps, l’instant payments gateway fournira un accès unique aux multiples opérateurs de paiements instantanés en Europe, et nous planifions de l’étendre à d’autres marchés à l’avenir. »



L’instant payments gateway peut être utilisé de manière indépendante, mais peut également être intégré à l’Alliance Messaging Hub (AMH) de SWIFT, permettant ainsi le traitement de flux de messages financiers et l’intégration aux systèmes de back-office. Il sera en parfaite conformité avec les standards et les spécifications de l’industrie.



« Notre instant payment gateway est conçu pour répondre aux défis auxquels nos clients font face. Il s'agit de la pierre angulaire de notre présence future sur la plateforme combinée T2/TIPS/T2S à venir », conclut M. Sarafidis.



À propos de SWIFT

SWIFT est une société coopérative qui fournit les plates-formes de communication, produits et services pour connecter plus de 11 000 organisations bancaires, établissements financiers et clients professionnels dans plus de 200 pays et territoires. SWIFT permet à ses utilisateurs d'échanger des informations financières automatisées, standardisées de façon sécurisée et fiable, réduisant ainsi les coûts, le risque opérationnel et éliminant les inefficacités opérationnelles. SWIFT rassemble également la communauté financière pour travailler en collaboration à déterminer les pratiques du marché, définir des standards et débattre de questions d'intérêt mutuel.