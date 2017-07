Recouvr'Up disrupte le marché du recouvrement de créances et franchit le cap des 2000 utilisateurs en moins d'un an

Le recouvrement de créances : un véritable enjeu pour les entreprises



Selon une Etude IPSOS réalisée pour American Express auprès de plus de 300 chefs d'entreprises PME et ETI, la trésorerie vient en tête de liste des sujets d'inquiétude. 46% des personnes interrogées indiquent que les difficultés de trésorerie sont liées aux retards de paiement. Les retards de paiement sont en effet avérés : 68% des patrons interrogés en ont rencontré au cours des 12 derniers mois. Ce qui est encore plus grave, c’est que 45% des répondants ont fait face à des impayés sur la même période. Or, ces impayés et retards peuvent avoir des conséquences sérieuses pour les entreprises : ils les mettent en danger et causent un quart des dépôts de bilan annuels.



C’est donc pour aider les entreprises à récupérer plus facilement leurs impayés que Direct Recouvrement a créé Recouvr’up, une plateforme qui digitalise le recouvrement de créances et propose aux utilisateurs les prestations d'un cabinet en libre-service.



Recouvr’up: une plateforme pour faciliter le recouvrement de créances



La plateforme Recouvr’up offre plusieurs services aux entreprises. Elle leur permet de :

• Calculer les pénalités de retard en libre-service

• Imprimer un justificatif comptable

• Éditer des courriers de relance professionnels

• Adresser les notifications du cabinet Direct Recouvrement

• Mandater le cabinet Direct Recouvrement pour un recouvrement jusqu'à encaissement intégral



Recouvr’up est un outil idéal pour forcer un débiteur à honorer ses obligations de paiement. Il permet aux entreprises de mettre leurs menaces à exécution après une mise en demeure restée "lettre morte". Les entreprises peuvent ainsi éviter le recours à un avocat, à un cabinet de recouvrement ou à un huissier. Recouvr’up adopte le système de fonctionnement du freemium : son utilisation est gratuite, mais la plateforme propose également des options payantes.

Avec Recouvr'Up, les entreprises peuvent adresser un message fort à leurs clients.



L’innovation au service des entreprises



Recouvr’up est à la pointe de l’innovation en matière de recouvrement de créances. Intelligente et 100 % digitalisée, elle se place à mi-chemin entre les Fintech et les Legaltech. Comme les Fintech, elle simplifie et accélère considérablement les rentrées de cash. Et, à l’instar des Legaltech, elle donne un accès facile et direct au contentieux des affaires, qui est un domaine très complexe. En trois étapes intuitives, les utilisateurs peuvent générer des actions de recouvrement automatiques, professionnelles et coercitives à destination des mauvais payeurs, le tout en libre-service.

Recouvr'Up permet la désintermédiation du secteur du recouvrement.



Le bilan, un an après le lancement



Un an après le lancement de la plateforme, Philippe Bernis dresse un premier bilan de son activité. Le pari de l’innovation et du digital a payé : Recouvr’up a franchi la barre des 2000 utilisateurs. Le succès de Recouvr’up se manifeste également par la mise en place de partenariats avec d’autres plateformes. Le groupe Les Echos, la société de coworking La Cordée, et Teepy Entrepreneur, le réseau social professionnel des entrepreneurs et des TPE, proposent désormais le service Recouvr'Up à leur communauté.



Ils parlent de Recouvr’up

« Un outil numérique pour aider les entreprises à calculer le montant de ces pénalités. » Les Echos.fr « Calculer sûrement et efficacement les intérêts réclamés et justifier le calcul, le tout sans perdre de temps. » Le Parisien « Une application internet pour faciliter le reouvrement de créances. » Option Finance



Portrait de Philippe Bernis, fondateur de Recouvr’up

Après un parcours en sciences de gestion, Philippe Bernis a exercé pendant dix ans le métier de responsable recouvrement dans une société cotée en Bourse. En 2011, il décide de voler de ses propres ailes et de mettre son expérience au profit des entreprises en fondant le cabinet Direct Recouvrement. Chez Direct Recouvrement, nous avons un véritable savoir-faire du recouvrement de créances. En 2015, pour les besoins de son cabinet, Philippe Bernis développe un simple calculateur pour connaître avec précision le montant des pénalités de retard dues par les débiteurs en situation d’impayé. Cet outil va rapidement être commercialisé et devient ensuite Recouvr’up, une plateforme de recouvrement qui offre un large panel de services. Un an après son lancement, Recouvr’up est un succès, et compte aujourd’hui 2000 utilisateurs.



recouvrup.fr