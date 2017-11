Quid des nouvelles directives et règlementations européennes pour le marché des cartes de paiement prépayées ?

De plus en plus utilisées, ces solutions de paiement sécurisées sont soutenues par des réglementations qui visent à protéger les consommateurs et faire évoluer les services pour les commerçants… C’est dans cette optique que les nouvelles directives et règlementations européennes DSP2 et RGPD, seront mises en vigueur respectivement en janvier et mai 2018. Celles-ci auront pour but d’encadrer davantage les relations entre les clients et les établissements de paiement, et de garantir une sécurité des données personnelles plus accrues.



Comment les spécialistes du marché des cartes prépayées appréhendent ces nouvelles réglementations ?

Le point de vue de la fintech Transcash, pionnière sur le marché des cartes prépayées depuis 2009, pour se maintenir à la pointe des directives de demain.



Le 9 Août 2017, le droit français a publié son ordonnance 2017-1252 relative à la Directive sur les Services de Paiement (DSP2) qui s’adresse aux Banques, Fintechs, services d’agrégation et autres nouveaux acteurs du secteur financier de l’Union Européenne. Un projet de loi sera déposé courant Novembre 2017 et devra être appliqué par tous ces acteurs sous 18 mois, soit au plus tard en Avril 2019. Globalement les acteurs du secteur financier seront contraints de proposer à leur clientèle des services toujours plus sécurisés et performants, ainsi qu'une protection plus accrue de leurs données financières.



En 2009, la société MFTEL innove et lance la distribution des cartes prépayées Transcash VISA sur l’ensemble du territoire français. Depuis, ce marché est en pleine expansion et les offres se sont multipliées et diversifiées au point d’amener la Constitution Européenne à le réguler. Restant constamment à l’écoute de ces évolutions réglementaires, MFTEL met tout en oeuvre pour s’y conformer et garantir un maximum de fiabilité et une totale transparence à ses clients.



Anticiper pour satisfaire



On peut d’ores et déjà affirmer que ce nouveau projet de loi aura un impact minime sur l’activité des services de paiement Transcash, la plupart des dispositions ayant été anticipées d’une part pour Transcach Visa et d’autre part par l’Etat français, notamment sur la question de la protection des fonds des utilisateurs de services de paiement (compte séquestre), de l’authentification forte du client lors de l’opération d’un paiement (3D Secure by VISA) ou encore de l’obligation de fournir l’ensemble des informations relatives aux opérations de paiement (relevés de compte, informations par SMS et/ou e-mail). Les quelques dispositions sur lesquelles Transcash devra se conformer d’ici 2019 ont déjà été qualifiées et quantifiées et toutes les actions nécessaires sont menées afin d’y répondre dans les délais.



Transcash continue ainsi à renforcer ses équipes à différents niveaux tels que la relation client, le service technique et le service financier et maintient constamment ses plateformes techniques à jour afin d’apporter un service toujours plus qualitatif à ses clients : « Nous sommes déjà en mesure d’informer nos clients sans délai de tout incident susceptible d’avoir des répercussions sur leurs intérêts financiers ou encore en les informant des procédures de réclamations en cas de litige » indique Rémi Domenge, Chargé Marketing et Communication chez Transcash.



La confidentialité des données au coeur du système



Autre sujet fortement soulevé depuis quelques mois : celui du Règlement européen sur la protection des données (RGPD), entrant en vigueur le 25 Mai 2018, et qui visera à renforcer la sécurité et la confidentialité des données personnelles et sensibles des clients. Celle-ci ayant retenu toute l’attention de Transcash, l’entreprise en a fait un enjeu principal et a investi dans l’évolution de ses équipes en nommant, comme le règlement l’exige, un Délégué à la Protection des Données (DPO) et a entrepris une formation interne du personnel liée au traitement des données personnelles.



« N’ayant de cesse de proposer un parcours client toujours plus ergonomique et sécurisé, nous avons également décidé d’améliorer nos services en ligne en confiant la refonte complète de notre site internet www.trans-cash.fr à une agence spécialisée dans le WebDesign responsive et spécialiste du comportement de l’internaute » précise Rémi Domenge. Le site finira son lifting avant la fin de l’année et respectera toutes les réglementations en vigueur telles que le droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles, le recueil du consentement des internautes aux cookies et traceurs du web ainsi que la collecte authentifiée d’optins à des fins de prospections marketing et commerciales. D’un point de vue technique, étant régi par les lois du secteur financier, les données personnelles et sensibles des clients Transcash bénéficient déjà du plus haut niveau de protection. « C’est grâce à cette veille proactive des évolutions du secteur financier et de la législation française que les clients Transcash bénéficient d’un service complet, rapide et sécurisé et doté d’une protection maximale de leurs données personnelles » conclut Rémi Domenge.



A propos de Transcash

Premier acteur des cartes de paiement prépayées en France, la société MFTEL propose depuis 2009, le service TRANSCASH®. Cette solution innovante de paiement et de transfert d’argent, sans compte bancaire et sans engagement bénéficie d’un large réseau de vente dans la Grande distribution et les commerces de proximité (tabacs, presse).

Le pack TRANCASH VISA se compose de deux cartes prépayées rechargeables offrant un moyen de paiement et de retrait à toute personne majeure résidant sur le territoire français (DOM – TOM inclus). Les deux cartes permettent de réaliser facilement et gratuitement des transferts d’argent de carte à carte, partout dans le monde.

Afin de garantir une fiabilité accrue et des services sécurisés, MFTEL s’appuie sur le réseau VISA, leader mondial des systèmes de paiement. TRANSCASH satisfait ainsi aux cahiers des charges de Visa Europe et à la directive européenne des services de paiements.

